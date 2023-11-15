"Уже не существует": ВС РФ превращают Авдеевку в Марьинку, — Барабаш (видео)

По словам главы военной администрации, россияне наносят удары по укрытиям, местам скопления людей, больницам и волонтерским центрам. Из Авдеевки начали выезжать люди, которые раньше не хотели этого делать при любых обстоятельствах.

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают Авдеевку Донецкой области, постепенно превращая ее в Марьинку. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Суспільного".

"Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует", — сказал Виталий Барабаш.

Он отметил, что в районе Авдеевки как было горячо, так и остается. По словам Барабаша, эта ночь была более или менее спокойная, однако с единичными прилетами. Зато днем произошло более 30 массированных обстрелов, также враг наносил удары авиабомбами по центральной части города.

Барабаш отметил, что российские оккупанты бьют по укрытиям людей, их местам скопления, больницам, волонтерским пунктам и тому подобное. В частности, враг фиксирует дым из буржуек, записывает координаты и наносит удары с помощью управляемых бомб.

"Просто идет уничтожение местного населения", — заявил Виталий Барабаш.

Он добавил, что в городе не осталось ничего уцелевшего, в таких условиях сложно жить местному населению, поэтому из Авдеевки начали выезжать люди, которые раньше не хотели этого делать при любых обстоятельствах. Речь идет даже о тех, кто, возможно, ждал прихода "русского мира", ведь они увидели, что оно того не стоит. В результате за прошедшую неделю выехало 94 человека, сейчас в Авдеевке остался 1461 человек.

Напомним, 15 ноября военные эксперты Руслан Ярмолюк и Александр Мусиенко рассказали, что враг давит на Авдеевском направлении посредством использования штурмовой авиации. В частности, удары наносят штурмовики Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-8, кроме этого, авиация прикрывает штурмовую пехоту.

В тот же день спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что российские военные пытались прорваться в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, однако ВСУ удержали оборону и отбили 12 атак врага. Кроме этого, возле Авдеевки ВС РФ активизировали авиацию, однако украинские военные отбили 17 вражеских атак.