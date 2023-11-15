"Подфортило": в РФ во время застолья в ресторане "мобилизовали" 50 азербайджанцев, — росСМИ (видео)

Силовики нагрянули в заведение, где большая компания праздновала день рождения и большинству отдыхающих вручили повестки для прохождения службы в армии России.

В Воронеже в ресторане "Форт" во время масштабной гулянки представителей азербайджанской диаспоры по случаю дня рождения произошла непредвиденная ситуация. В заведение пробрались представители военкомата и принялись вручать повестки присутствующим мужчинам. Об этом пишет местное издание "Вести Воронеж".

"В ресторане "Форт" примерно 50 азербайджанцам вручили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где большая компания праздновала день рождения вечером 14 ноября. Застолье сорвалось, потому что у гостей срочно начали проверять документы. В результате большинству отдыхающих вручили повестки якобы для службы в армии России", — говорится в сообщении.

Также появилось видео с места происшествия, где мужчины в форме "СОБРа" с оружием прервали отдых азербайджанцев, а толпа присутствующих в ресторане мужчин что-то им возмущенно объясняет.

Сообщается, что редакция издания "Вести Воронеж" запросила официальную информацию о вручении повесток в ресторане "Форт".

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