Защита от Китая: США построили базу морской пехоты на японском острове Окинава

Американский прибрежный полк имеет около 2000 бойцов, которые готовы мгновенно реагировать на угрозы.

Соединенные Штаты открыли прибрежный полк на японском острове Окинава, чтобы укрепить оборону Японии на фоне усиления Китая. Об этом сообщает Kyodo News.

На острове Окинава уже были американские морпехи, однако 12 полк реорганизовали в 12-й прибрежный полк. Окинава расположена на первой островной цепи от юго-западной японской цепи островов Нансэй, в которую входят ряд островов. В том числе острова Сенкаку, на которые также претендует Китай и Тайвань.

Прибрежный полк состоит из около 2000 бойцов. Это уже второе такое подразделение в армии США. Первое находится на Гавайях, а еще одно появится в другом месте до 2027 года.

"Мы гордимся тем, что находимся здесь, на Первой островной цепи, и что мы готовы реагировать на непредвиденные ситуации в любом месте и в любое время", — заявил полковник Питер Элтрингем, командир новосформированного полка.

На торжественной церемонии открытия присутствовали около 200 человек, в том числе начальник штаба Сухопутных Сил самообороны Японии Ясунори Морисита. Отмечается, что переговоры между Токио и Вашингтоном проходили в формате "два плюс два": министры обороны и иностранных дел обеих стран.

Напомним, 12 ноября Япония провела учения по эвакуации острова вблизи Тайваня на случай вторжения Китая.

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