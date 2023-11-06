Выстоять против КНР: Япония разместила крупный заказ на фрегаты Shingata

Стелс-фрегат будет иметь современные ракеты и беспилотники на борту. Shingata должен заменить корабли, которые были построены в 1980-х годах.

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Министерство обороны Японии разместило заказ на многоцелевые фрегаты Shingata FFM, которые позволят увеличить парк боевых надводных кораблей из-за угрозы Китая. Об этом сообщается в документе ведомства с бюджетным запросом на 2024 год.

Силы самообороны Японии существенно увеличивают инвестиции в оборону. В рамках программы модернизации флота были заложены средства на построение фрегатов Shingata FFM. Они должны заменить другие фрегаты, которые ввели в строй в 1980-х годах. В основе новых боевых кораблей лежит проект типа Mogami.

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В Японии выделили несколько причин, почему нужны новые фрегаты: необходимость усиления противоминной борьбы, патрулирования и противовоздушной обороны. Кроме этого Китай сильно нарастил собственные объемы строительства боевых кораблей, в частности фрегатов Type 054B.

В 2024 году планируется построить два фрегата Shingata FFM, а в целом проект предусматривает приобретение 12 кораблей за следующие 5 лет. Два фрегата обойдутся бюджету в 1,16 млрд долларов. Корабли будут иметь 32 ячейки системы вертикального запуска Mk41. Вооружением будут противокорабельные ракеты Type 12 с дальностью до 1500 км, а также зенитные ракеты большого радиуса действия. Благодаря обновленной системе обнаружения и поиска Shingami по своим возможностям приближается к ракетному эсминцу. Строить боевые корабли будет Mitsubishi Heavy Industreas вместе с субподрядчиком Japan Marine United.

Напомним, 30 октября США и Южная Корея провели совместные масштабные артиллерийские учения.

18 октября СМИ писали, что Япония приобретет новую партию танков и артиллерии.