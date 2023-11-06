Вистояти проти КНР: Японія розмістила велике замовленя на фрегати Shingata

Стелс-фрегат матиме сучасні ракети та безпілотники на борту. Shingata має замінити кораблі, які були побудовані в 1980-х роках.

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Міністерство оборони Японії розмістило замовлення на багатоцільові фрегати Shingata FFM, які дозволять збільшити парк бойових надводних кораблів через загрозу Китаю. Про це повідомляється в документі відомства із бюджетним запитом на 2024 рік.

Сили самооборони Японії суттєво збільшують інвестиції в оборону. В межах програми модернізації флоту були закладені кошти на побудову фрегатів Shingata FFM. Вони мають замінити інші фрегати, які ввели в стрій у 1980-х роках. В основі нових бойових кораблів лежить проєкт типу Mogami.

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В Японії виділили декілька причин, чому треба нові фрегати: необхідність посилення протимінної боротьби, патрулювання та протиповітряну оборону. Окрім цього Китай сильно наростив власні обсяги будівництва бойових кораблів, зокрема фрегатів Type 054B.

У 2024 році планується побудувати два фрегати Shingata FFM, а загалом проєкт передбачає придбання 12 кораблів за наступні 5 років. Два фрегати обійдуться бюджету в 1,16 млрд доларів. Кораблі матимуть 32 комірки системи вертикального запуску Mk41. Озброєнням будуть протикорабельні ракети Type 12 з дальністю до 1500 км, а також зенітні ракети великого радіуса дії. Завдяки оновленій системі виявлення та пошуку Shingami за своїми можливостями наближується до ракетного есмінця. Будуватиме бойові кораблі Mitsubishi Heavy Industreas разом з субпідрядником Japan Marine United.

Нагадаємо, 30 жовтня США та Південна Корея провели спільні масштабні артилерійські навчання.

18 жовтня ЗМІ писали, що Японія придбає нову партію танків та артилерії.