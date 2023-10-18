Ударний кулак Сил самооборони: Японія придбає додаткові танки та артилерію

В наступному році японські Сили самооборони отримають додаткову техніку через зміну планів у доктрині щодо оборони.

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Міністерство оборони Японії виділяє 212,8 млн доларів на придбання 10 танків Type 10 та 16 САУ Type 19 у наступному році. Про це повідомляє інформагенція Janes.

Сили самооборони Японії планують у 2024 році придбати нову техніку: танки Type 10 та самохідні артустановки Type 19, повідомив журналістам речник. Машини не будуть відрізнятись від тих, що вже в експлуатації. Також наразі немає планів щодо модернізації танків чи артустановок.

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Type 10 — це японський основний бойовий танк 4 покоління. Його розробила компанія Mitsubishi Heavy Industries. Машину створили для заміни вже застарілих танків Type 74 та Type 90. Виробництво нових машин почалося у 2010 році з надходженням у Сили самооборони у 2012 році. Особливістю Type 10 є модульна система керамічної броні, яка виступає для захисту від ПТРК та гранатометів. Завдяки цьому базова вага складає 40 тонн, а з додатковим бронюванням 48 тонн.

Type 10 танк

САУ Type 19 — це 155-мм артилерія, яку розробила Japan Steel Works. У 2019 році офіційно машина надійшла на озброєння Японії. Гармата має довжину 52 калібри й створена на основі гаубиці FH-70. Максимальна дальність стрільби складає 30-38 км в залежності від типу боєприпасу. Екіпаж складається з 5 бійців. В задній частині САУ є спеціальна система, яка впирається в землю, щоб поглинати віддачу під час стрільби.

САУ Type 19

Нагадаємо, 6 жовтня ЗМІ писали, що Японія прискорено закуповує ракети Tomahawk, що викликає незадоволення китайців.

3 жовтня стало відомо, що Японія готується до випробування авіаносця з винищувачами F-35B.