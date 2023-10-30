США і Південна Корея провели сухопутні артилерійські навчання, — AP (фото)

За інформацією ЗМІ, військові навчання союзників США, ПІвденної Кореї та Японії почали проводитися на регулярній основі.

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США та Республика Корея провели масштабні артилерійські навчання. Про це повідомило агентство AP.

На цьому тижні війська Південної Кореї та США проводять навчання з бойовою стріляниною, аби відпрацювати свою здатність реагувати на потенційні "раптові артилерійські атаки в стилі ХАМАС" з боку Північної Кореї, повідомили 27 жовтня військові Південної Кореї.

Експерти кажуть, що далекобійні артилерійські гармати КНДР передового базування можуть робити близько 16 000 пострілів на годину у разі конфлікту, створюючи серйозну загрозу для Сеула, який знаходиться приблизно за 40-50 кілометрів від кордону.

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За інформацією AP, навчання мають тривати три дні. До них залучено 5400 південнокорейських та американських солдатів, 300 артилерійських систем, 1000 транспортних засобів і літаки військово-повітряних сил.

"У рамках імітації відповіді на несподівані артилерійські атаки противника (можливі) в стилі ХАМАС відпрацьовувалися удари з метою усунути витоки провокацій ворожої далекобійної артилерії на ранній стадії", — наголосили у Командуванні сухопутних операцій Південної Кореї.

Агентство зазначає, що Північна Корея не одразу відреагувала на навчання.

"Зазвичай вони розглядають великі військові навчання США та Південної Кореї як репетицію вторгнення та відповідають випробуванням ракет", — підкреслює AP.

Військові навчання союзників — що відомо

25 жовтня надійшла інформація, що дві субмарини та ескадрилья кораблів США і Південної Кореї провели навчання біля острова Гуам. Крім того, участь у навчаннях взяли розвідувальні літаки Fighting Tigers з 8-ї патрульної ескадрильї та 611-ї ескадрильї ВМС Республіки Корея.

Військовослужбовці двох країн відпрацювали прийоми стеження і ураження підводних човнів для підтримки стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Водночас також відбулися повітряні навчання поблизу Корейського півострова. Згідно з інформацією японського агентства Kyodo, 22 жовтня повітряні сили Південної Кореї, США і Японії провели перші в історії спільні повітряні навчання. У маневрах, зокрема, брав участь стратегічний бомбардувальник B-52, який раніше приземлився на південнокорейській авіабазі.

Всі ці навчання засвідчують увагу Пентагону до згаданого регіону. Таким чином вони доповнюють численні навчання, тренування, операції та інші заходи військового співробітництва США із союзниками, підкреслили оглядачі Naval News.

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Нагадаємо, Фокус писав, що лідер КНДР Кім Чен Ин пригрозив США превентивним ядерним ударом. За його словами, США нібито намагаються розв'язати ядерну війну, про що свідчить перекидання бомбардувальника B-52 у Південну Корею і спільні навчання поблизу Корейського півострова.

Водночас Фокус повідомляв, що Південна Корея попередила РФ про наслідки за співпрацю з КНДР.