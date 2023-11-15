"Живет в своей реальности": Илон Маск назвал Зеленского "мясником" (аудио)

Американский миллиардер назвал президента Украины "оторванным от реальности", а Залужного тем, кто "трезво смотрит на происходящее".

Американский бизнесмен Илон Маск сделал очередное заявление относительно президента Украины Владимира Зеленского. Миллиардер сказал, что украинский лидер "давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности". Об этом шла речь в комментарии Маска в одной из аудиокомнат принадлежащего ему сервиса микроблогов X (предыдущее название — Twitter).

Маск высказался о президенте Владимире Зеленском и прокомментировал действия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

"Я думаю, что Залужный точно тот, кто ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", — заявил он.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск неоднократно делал заявления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, чем возмущал общественность. Так 2 октября Илон Маск высмеял Зеленского и попал в скандал. Бизнесмен обвинил украинского лидера в обращениях к Западу о помощи и поддержке Украины. Отдельные пользователи заявили, что Маск должен извиниться перед Зеленским за свои высказывания.

На днях Илон Маск призвал Зеленского начать переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Я просто бы советовал не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Будет он (Зеленский) разговаривать или нет, просто не делайте этого", — сказал тогда бизнесмен.

Ранее Илона Маска обвинили в умышленном блокировании спутникового интернета Starlink возле временно оккупированного Крыма, что помешало операциям ВСУ на полуострове.