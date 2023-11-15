"Политическая задача": эксперт рассказал, почему ВС РФ оставляют от городов лишь руины (видео)

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, в основном противник пытается разрушить населенные пункты еще до их захвата. Это усложняет работу ВСУ и они вынуждены покидать позиции.

Российские оккупанты продолжают активные боевые действия и в попытках взять под свой контроль тот или иной населенный пункт полностью его разрушают. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала Freedom 15 ноября.

По его словам, это одна из тактик противника. Он стирает с лица земли города и села еще до оккупации, чтобы не дать украинским защитникам за что-то зацепиться.

"Марьинка, Бахмут, Авдеевка — это населенные пункты, которые россияне стирают с лица земли. Еще можно и другие привести, не только эти три, что были полностью разрушены артиллерией РФ. В городской застройке удобнее и легче держать оборону. Можно находить места, где устанавливать пулеметные точки, уничтожать бронированную технику, пехоту. Поэтому противник для того, чтобы не ввязываться в уличные бои, просто уничтожает город", — заявил Денис Попович.

В результате остаются руины и горы щебня, что помогло ВС РФ взять под свой контроль Бахмут. Город был фактически уничтожен и украинские защитники были вынуждены отступить.

В то же время, такая тактика затратна для противника, считает эксперт. Они используют много живой силы, артиллерии, боеприпасов и других важных на войне ресурсов.

"Но ничего не бывает безлимитного, бесконечного. Поэтому такого рода тактика позволяет продвигаться вперед очень медленно, с большими затратами и с малым коэффициентом качества, если можно так выразиться", — заявил Денис Попович.

Отдельно военный обозреватель заявил, что ВС РФ необходима победа в районе Авдеевки, чтобы получить политические плюсы, ведь с военной точки зрения их действия нелогичный, учитывая потери.

"Есть политическая задача окружить Авдеевку для того, чтобы получить победу и эту победу, конвертировать в политические плюсы. Очевидно, для того, чтобы положить это на стол переговоров для достижения соглашения о прекращении огня, о временной заморозке войны", — подытожил Денис Попович.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Авдеевке. По его словам, российские оккупационные силы проводят интенсивные штурмы в Донецкой области, а также на южных участках фронта.