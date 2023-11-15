"Больше нет на картах": освобожденное Работино полностью разрушено, — глава Запорожской ОВА

По словам Юрия Малашко, село полностью разрушено и может исчезнуть с карт, если власти решат, что восстанавливать его нецелесообразно.

Некоторые населенные пункты Запорожской области перестанут существовать на картах из-за масштабных разрушений в результате боевых действий. Среди них – освобожденное Работино, практически стертое с лица земли российскими обстрелами. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко каналу "Апостроф".

"Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты. Лупит из артиллерии и РСЗО, атакует с помощью БПЛА. К счастью, сегодня без пострадавших и погибших. Наши воины молодцы, в ответ каждый день делают захватчикам "подарки" – наносят удары по вражеским объектам в Мелитополе, Токмаке и Бердянске", – рассказал о ситуации в области Малашко.

По словам главы Запорожской ОВА, до войны население Работино составляло около 600 человек, но сейчас им некуда возвращаться.

"Если говорить о самом населенном пункте, его практически нет, он полностью разрушен", — подчеркнул Малашко.

Глава области сообщил, что сейчас идет "проработка европейского опыта" и власти рассматривают доступные возможности для восстановления.

"Мы сейчас понимаем, что каких-то населенных пунктов может и не быть. Будем решать, стоит ли их восстанавливать вообще, или лучше сделать другой населенный пункт", — рассказал глава ОВА.

Юрий Малашко также сообщил, что продолжается эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов.

По словам главы ОВА, на временно оккупированных территориях население подвергается всяческому давлению со стороны россиян. В том числе мобилизуют мужчин, "промывают мозги" детям, насаждают российские нарративы и настраивают население против Украины.

Глава ЗОВА в эфире канала "Апостроф"

Напомним, из-под Работино ВС РФ вывели часть подразделений. По словам координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские оккупанты потеряли от 30 до 60% личного состава подразделений в районе Работино.

Ранее Фокус писал, что в боях за Работино "загадочно исчезают"целые полки ВС РФ. По словам родственников пропавших россиян, командование не дает никакой информации о них, поэтому найти близких невозможно.