Зумеры не хотят идти во флот: как США решить вопрос дефицита кадров в ВМС

На фоне растущих угроз со стороны Китая Военно-морские силы США столкнулись с проблемой: зумеры не хотят идти на службу. Дефицит кадров доходит до 15%. Выйти из ситуации может помочь создание Морской гвардии — по аналогии с Нацгвардией США.

Военно-морской флот США столкнулся с крупнейшим вызовом своего поколения: китайский флот превосходит его по количеству кораблей и по кораблестроительному потенциалу, где соотношение составляет 200 к 1. В то время как изменение потребностей ВМС США в боевом флоте привлекает наибольшее внимание прессы, связанный с этим дефицит кадров получает значительно меньше внимания. Структура сил армии и корпуса морской пехоты развивалась, чтобы отвечать на вызовы "долгой войны". Однако, несмотря на значительные инвестиции в беспилотные технологии, прогнозируемая потребность ВМС в 3–10 тысяч человек дополнительного персонала в течение следующих 30 лет представляется крайне недостаточной с учетом перспектив ведения высокотехнологичных морских боевых действий в западной части Тихого океана. Резервный компонент ВМС реформируется с целью повышения его оперативности, но его численность по-прежнему существенно ниже необходимой. В настоящее время резерв обеспечит полный боевой состав флота и живую силу только через 90 дней после получения приказа о мобилизации.

Фокус перевел статью Джошуа П. Тейлора и Скотта Хамфри о том, чего недостает в американской структуре морских сил для ответа на вызовы.

Проще говоря, ВМС не располагают достаточным количеством личного состава для укомплектования имеющихся кораблей, не говоря уже о тех, которые они хотят построить, и в настоящее время не выполняют свои задачи по набору персонала. И это даже без учета необходимости замены подготовленных и опытных моряков, которые будут потеряны в случае войны с Китаем.

Конгресс должен создать Морскую национальную гвардию ради укрепления структуры ВМС

Однако, несмотря на все эти трудности, существует проверенное решение. Выполняя свою конституционную обязанность "обеспечивать и содержать военно-морской флот" и поддерживая военно-морскую стратегию трех ведомств, Конгресс должен создать Морскую национальную гвардию ради укрепления структуры ВМС, улучшения набора и удержания личного состава, а также возобновления интереса американцев к военно-морской сфере через подготовку нового поколения гражданских моряков.

Текущие проблемы

Несмотря на все усилия по набору личного состава и растущее внимание к беспилотным платформам, ВМФ нуждается во все большем количестве моряков. Похоже, что за 50 лет существования добровольческих сил поколение "Z" не чувствует интереса к морской службе и не спешит записываться в ряды военнослужащих для прохождения службы неопределенной продолжительности и частоты.

По последним данным, нехватка личного состава в морских частях составляет от 9% до 15% Фото: US Navy

По последним данным, нехватка личного состава в морских частях составляет от 9% до 15%. Чтобы обеспечить готовность кораблей к развертыванию, ВМС регулярно играют с личным составом в "пятнашки", затыкая дыры в критически важных специальностях. Недостаточная укомплектованность штатов увеличивает нагрузку на остальных военнослужащих, ведет к непредсказуемости заданий, выполняемых моряками, и приводит к хронической усталости. Таким образом, недостаточное комплектование усугубляет порочный круг, способствующий снижению уровня удержания личного состава, что особенно опасно, учитывая известные трудности ВМС в достижении целевого набора.

Из-за недостаточной численности личного состава ВМС приоритет отдается готовности к "наиболее опасному" варианту действий — интенсивным морским боям — а не "наиболее вероятному" варианту — неуклонной поддержке союзников и партнеров в противостоянии продолжающемуся морскому давлению со стороны Китая. В результате упускаются многие возможности для создания стратегического доступа и укрепления доверия стран-партнеров. Например, страны, расположенные в Бенгальском заливе, Южно-Китайском море и Океании, активно требуют постоянного участия в обеспечении безопасности на море и осведомленности о морском пространстве. Хотя силы Тихоокеанского флота США делают все возможное, чтобы удовлетворить эти запросы, требования к выделенным силам таковы, что эти операции носят временный и несбалансированный характер, а платформы ВМС США превосходят патрульные корабли и разведывательные самолеты, составляющие основную часть военно-морских сил в Южной/Юго-Восточной Азии и Океании. Действуя в составе интегрированных общевойсковых военно-морских сил, береговая охрана удовлетворяет часть спроса. Однако, и без того напряженно работая в связи с расширением внутренних и международных обязательств и испытывая нехватку кадров, береговая охрана не имеет бюджета и структуры сил для использования многих дополнительных возможностей в "игре на выбывание".

К чести армии, она успешно перепрофилировала батальон содействия силам безопасности, созданный для обучения афганской и иракской армий, для выполнения постоянных низкоуровневых задач в Индо-Тихоокеанском регионе, что позволило ее боевым формированиям сосредоточиться на обеспечении высокой боевой готовности и проведении учений. К сожалению, ни ВМС, ни Корпус морской пехоты не располагают сопоставимыми подразделениями, поскольку после вывода войск из Ирака и Афганистана были расформированы Командование подготовки по гражданским вопросам и безопасности на море и Группа сотрудничества по безопасности Корпуса морской пехоты. ВМС располагают некоторыми соответствующими возможностями для участия в боевых действиях в составе своего резервного компонента, такими как военно-морская координация и руководство судоходными подразделениями, которые, как представляется, специально предназначены для привлечения стран-партнеров в качестве консультантов по вопросам осведомленности о морском пространстве. Однако запутанный механизм активации и финансирования делает персонал и возможности резервного компонента хуже приспособленными для заметного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

При численности в 93 847 человек ВМС имеют самый маленький резерв готовности среди всех вооруженных сил, кроме береговой охраны

Как и в других ведомствах, на полное развертывание резервного компонента ВМС после приказа о мобилизации требуется 90 дней, хотя министр обороны может сократить этот срок до 30 дней во время войны, чрезвычайной ситуации или для выполнения требований миссии. Центральное, Европейское и Африканское командования имеют полномочия на проведение текущих операций и/или мобилизационные полномочия, позволяющие оказывать поддержку резервистов в соответствии с разделом 10 Свода законов США. Индо-Тихоокеанское командование не имеет таких полномочий и может получить поддержку резервистов только путем объединения ежегодного обучения (до одного месяца) и действительной службы для обучения или действительной службы для оперативной поддержки на срок до 365 дней. Но даже это зависит от ограниченных и конкурентных бюджетов на укомплектование флота, которые часто ограничиваются 140 днями, чтобы избежать дополнительных расходов на постоянную смену места дислокации. Учитывая, что эти ограниченные возможности обычно используются для усиления объединенных штабов и штабов флотов во время крупных учений, трудно добиться от временных резервистов полноценной работы на месте, особенно в сжатые сроки. Даже если резервист призван, необходимо найти средства на временное дополнительное дежурство/путешествия, чтобы перебросить его на место службы. Таким образом, военно-морские силы, находящиеся в активной передислокации, выполняют основную часть низкоуровневых задач по обеспечению безопасности на море, если и когда это возможно.

Проблему усугубляет и нехватка персонала. При численности в 93 847 человек ВМС имеют самый маленький резерв готовности среди всех вооруженных сил, кроме береговой охраны. Совокупная численность морского резерва (ВМС, морской пехоты и береговой охраны) составляет 199 259 человек, что лишь на треть меньше, чем в армии (592 248 человек), и все еще меньше, чем в ВВС (203 353 человека). Из офицерского резерва ВМС только около трети заняты на боевых должностях неограниченного состава, остальные — на должностях ограниченного состава (технические специалисты) или в штабном корпусе. Другими словами, если в сухопутных войсках и ВВС существует три уровня структуры сил (действующий, резервный и Национальная гвардия), то в ВМС и морской пехоте — только два (действующий и резервный).

Тихоокеанская армия и Тихоокеанские ВВС США могут использовать Программу государственного партнерства Бюро национальной гвардии, которая объединяет национальные гвардии штатов с региональными странами, в качестве важнейшего инструмента сотрудничества в области безопасности. Программа "Государственное партнерство", отметившая в июле этого года свое 30-летие, успешна потому, что численность и возможности гвардейских подразделений в большей степени соответствуют вооруженным силам стран-партнеров. В отличие от своих сослуживцев из действующего и резервного компонентов, военнослужащие Национальной гвардии обычно остаются в своих частях дольше, иногда в течение всей своей карьеры, и зачастую имеют больше возможностей для построения долгосрочных отношений, которые обеспечивают доступ, знакомство с местными условиями и оперативную совместимость сил в мирное или военное время. К сожалению, в составе Национальной гвардии нет специальных морских сил.

Более того, ВМФ избавляется от оставшихся сил и средств низкого уровня, которые лучше всего подходят для взаимодействия с небольшими партнерами. Это закрепляет цикл сокращения сил и средств "коричневых"/"зеленых" вод в пользу "голубых", имевший место после Второй мировой войны, Вьетнама, а теперь и "долгой" войны. Недавно ВМС передали последние корабли берегового патрулирования странам-партнерам, а оставшиеся патрульные катера Mk VI законсервированы. О нежелании ВМС выполнять задачи в прибрежной/береговой зоне свидетельствует тот факт, что Экспедиционное боевое командование ВМС является единственным типом командования в ВМС, возглавляемым однозвездным адмиралом, а Школа инструкторской и технической подготовки малых судов ВМС фактически принадлежит Командованию специальных операций.

Последняя и довольно мрачная проблема, стоящая перед ВМС, заключается в том, что они не располагают достаточными средствами для быстрого восполнения боевых потерь, если они будут иметь такие масштабы, каких не было со времен Второй мировой войны Фото: Википедия

Последняя и довольно мрачная проблема, стоящая перед ВМС, заключается в том, что они не располагают достаточными средствами для быстрого восполнения боевых потерь, если они будут иметь такие масштабы, каких не было со времен Второй мировой войны. Если исходить из данных о потерях, полученных в результате инцидента с USS Stark в 1987 году, то успешный ракетный удар по одному эсминцу типа Arleigh Burke приведет к гибели примерно 63 человек и ранению 36. Даже если бы корабль был отремонтирован, эти потери невозможно легко восполнить. Учитывая, что полноценная поддержка резерва начинается только через 90 дней после мобилизации, это может создать огромную брешь в структуре сил ВМС на ранних этапах конфликта, когда численность будет иметь наибольшее значение.

Зачем нужна Морская национальная гвардия?

Решение всех этих проблем лежит в плоскости создания Морской национальной гвардии. К счастью, юридические полномочия по созданию "организованных" военно-морских формирований уже существуют в Разделе 10, параграфах 8901–8904. В настоящее время в трех штатах (Аляска, Нью-Йорк и Огайо) существуют действующие морские милиции, в трех штатах (Калифорния, Южная Каролина и Техас) морские подразделения входят в состав сил обороны штатов, а еще в 20 штатах они разрешены конституциями штатов, но не действуют. В соответствии с параграфом 8904 Раздела 10 Кодекса США ВМС США могут предоставлять военно-морскому ополчению штата технику и снаряжение из резерва ВМС и морской пехоты, если резервисты ВМС и морской пехоты составляют не менее 95% личного состава ополчения и если ополчение соответствует стандартам ВМС США.

Проблема заключается в том, что в силу этих требований ни одна из действующих военно-морских милиций не использует объекты и оборудование ВМС. Данное обстоятельство усугубляется тем, что военно-морское ополчение в нынешнем виде подчиняется только губернатору, как и силы обороны штата, и не может быть включено в федеральный бюджет в качестве целых подразделений в соответствии с Разделом 32. Таким образом, военно-морская милиция — это скорее балласт, чем полезное явление для структуры сил ВМФ, и неудивительно, что она пришла в упадок. Военно-морская милиция должна быть преобразована в морскую, а не военно-морскую Национальную гвардию, поскольку ее уникальные полномочия и возможности позволят дополнить и поддержать задачи береговой охраны и торгового флота в допонение к ВМС и морской пехоте. В результате будет сформирован уникальный универсальный морской оперативный резерв.

Военно-морская милиция должна быть преобразована в морскую, а не военно-морскую Национальную гвардию, поскольку ее уникальные полномочия и возможности позволят дополнить и поддержать задачи береговой охраны и торгового флота в допонение к ВМС и морской пехоте

Как и у Сухопутных войск, и Воздушной гвардии, основной задачей Морской гвардии в мирное время будет поддержка гражданских властей. Под командованием и контролем губернатора штата и на основе соглашений о взаимопомощи Морская гвардия будет оказывать поддержку государственным и местным органам власти, Федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями и Северному командованию. Морская гвардия будет выполнять задачи внутри страны и в ближнем зарубежье по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий в случае участившихся экстремальных погодных явлений и других природных или техногенных катастроф. В настоящее время, когда Морская гвардия отсутствует, для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы ВМС, в частности, после ураганов "Катрина" и "Айрин", а также землетрясения на Гаити в 2010 году. Морская гвардия станет главным формированием Министерства ВМС по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив флот от основной ответственности за выполнение этой жизненно важной, но малоэффективной миссии, и сможет обеспечивать переброску элементов реагирования для дополнения сил флота, обладающих необходимыми знаниями и опытом в данной области. Аналогичным образом Морская гвардия могла бы оказывать правоохранительную поддержку государственной и местной морской полиции, таможенной и пограничной службам, а также береговой охране. Она может выступать в качестве координационного центра по обеспечению осведомленности о морском пространстве штата, предоставлять дополнительные возможности для малых судов и использовать уникальные возможности, такие как тактические беспилотные летательные аппараты. Более того, выполняя функции по поддержке правоохранительных органов, Морская охрана станет экспертным органом Министерства ВМС по вопросам управления морским пространством, борьбы с наркотиками, незаконного, нерегулируемого и несообщаемого промысла, торговли людьми, миграции на море и безопасности портов — всем тем вопросам, которые вызывают глубокую обеспокоенность у региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. При наличии соответствующих платформ, таких как боевые корабли прибрежной зоны и беспилотники ScanEagle, Морская гвардия может легко обеспечить поддержку совместных межведомственных оперативных групп в борьбе с наркотиками, освободив силы действующего и традиционного резервного компонентов для ведения высокотехнологичных боевых действий. Кроме того, развертывание подразделений Морской гвардии в Южно-Китайском море могло бы усилить силы Седьмого флота, обеспечив постоянное присутствие на низком уровне, а также выступить в качестве эффективного противодействия Морской милиции Народных вооруженных сил, поскольку она имеет столь же непрозрачный правовой статус. Наконец, в случае конфликта с Китаем Морская гвардия окажется на переднем крае защиты американской территории в районе Второй островной цепи.

Как оказалось, платформы и задачи, наиболее подходящие для выполнения Морской гвардией функций, закрепленных за государством в Разделе 32, как раз и являются теми, которые ВМС стремятся исключить из своего активного компонента. Многие экспедиционные подразделения и задачи ВМС могут быть полностью переданы Морской гвардии, например, малые катера прибрежного/речного плавания, тактические беспилотные летательные аппараты и экспедиционная разведка. ВМС также должны рассмотреть возможность передачи в состав Морской гвардии ограниченного количества литоральных боевых кораблей и экспедиционных плавучих баз для обеспечения обороны страны, поддержки гражданских властей, а также в качестве учебных кораблей надводных боевых сил. Морская гвардия может стать естественным местом базирования судов морской поддержки, которые занимают важное место в концепции литоральных операций ВМС/Морского корпуса в условиях соперничества/экспедиционных операций на передовых базах, но не вписываются в существующую структуру военно-морских сил. Таким образом, Морская гвардия, эксплуатирующая эти корабли в Калифорнии, Гавайях, Луизиане и Северной Каролине, поспособствует интеграции средне- и глубоководных задач.

Обладая конкурентными платформами и экспертными знаниями, Морская гвардия вскоре станет предпочтительным партнером по сотрудничеству в области безопасности на море для небольших стран в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках программы "Государственное партнерство". Благодаря выделенному финансированию и пересмотренным полномочиям Морская гвардия найдет отклик у военно-морских сил и сил безопасности в море. Она позволит ВМС и Корпусу морской пехоты построить стратегический доступ и доверие через долгосрочные отношения между подразделениями и людьми, чтобы изо дня в день становиться лучше и создать условия для быстрой адаптации в кризисной ситуации, как это было в случае отношений Национальной гвардии Калифорнии с Вооруженными силами Украины.

ВМС также должны рассмотреть возможность передачи в состав Морской гвардии ограниченного количества литоральных боевых кораблей и экспедиционных плавучих баз для обеспечения обороны страны, поддержки гражданских властей, а также в качестве учебных кораблей надводных боевых сил

После создания Морской гвардии в ее распоряжении может оказаться любое количество задач и возможностей, включая охрану портов, спасательные работы, плавучие сухие доки, ремонт боевых повреждений в экспедиционных условиях, киберзащиту морской инфраструктуры, а также отряды по поддержке зафрахтованных судов материально-технического снабжения, осуществляющих морские перевозки. Кроме того, децентрализация процесса мобилизации в пользу морских гвардейцев позволит избавиться от традиционного "узкого места" при мобилизации резервистов в Экспедиционном центре боевых резервов. Существование Морской гвардии обеспечит планировщикам структуры сил Министерства ВМС столь необходимую гибкость в определении того, как доставить нужные силы и средства в нужное место в нужное время и за разумную цену.

Следующие шаги

Реформирование неэффективной военно-морской милиции в соответствии с Разделом 10 в Морскую гвардию в соответствии с Разделом 32, вероятно, является наиболее быстрым и экономически эффективным способом значительного увеличения стратегической глубины и общей структуры сил ВМС в кратко- и среднесрочной перспективе. Начальник Бюро национальной гвардии утверждает, что за 1% от общего бюджета Министерства обороны в 6 млрд долл на сотрудничество в области безопасности, Гвардия в настоящее время обеспечит 20–30% участия и деятельности в Европейском и Индо-Тихоокеанском командованиях и почти 50% в Африканском и Южном командованиях. Такую отдачу от инвестиций невозможно превзойти. Кроме того, создание Морской гвардии является политически целесообразным. Конгресс с гораздо большей вероятностью выделит значительные новые средства на морскую технику и оборудование, если он будет уверен, что большая часть потраченных денег и созданных рабочих мест придется на родные округа конгрессменов.

Дополнительным преимуществом создания Морской гвардии станет помощь в решении задач по удержанию личного состава ВМС и решению проблемы нехватки рекрутов.

Во-первых, создание Морской гвардии позволит ВМС забирать матросов и офицеров, которые в противном случае уволились бы из ВМС, и таким образом сохранять бесценную подготовку и опыт в штате или подразделении по своему выбору. В настоящее время многие резервисты ВМС в силу своей специальности направляются в части, расположенные далеко от места их службы. В результате они вынуждены ездить на учения, зачастую за свой счет. Некоторые военнослужащие, увольняющиеся с действительной службы, предпочитают не вступать в резерв из-за этих обременительных административных требований.

Во-вторых, рекрутский резерв значительно больше тех, кто готов служить неполный рабочий день и при этом использовать свой гражданский опыт. Торговый флот США поддерживается законом Джонса, но в стране по-прежнему существует мощная прибрежно-речная морская индустрия, включающая в себя вспомогательные суда, буксиры, рыболовство и любительское судоходство. Патриотический призыв к этим морским сообществам, а также оплата и льготы, предоставляемые службой в Морской гвардии, заставят значительное число моряков подписать контракт, поддерживая свое государство в мирное время и выполняя критически важные миссии, а также предоставляя профессиональные кадры в условиях кризиса или конфликта.

Несомненно, ВМС и морская пехота будут испытывать значительные трудности в процессе обучения управлению силами, в состав которых входит морская гвардия. Действующий ВМФ и так в значительной степени не знаком с тонкостями управления резервными кадрами и подразделениями, а интеграция Морской гвардии будет еще более сложной задачей. Однако армия и ВВС имеют многолетний опыт интеграции сил активной гвардии и резерва. Бюро Национальной гвардии, несомненно, поможет ВМС научиться управлять всеми силами, включающими подразделения и личный состав Морской гвардии.

Действующий ВМФ и так в значительной степени не знаком с тонкостями управления резервными кадрами и подразделениями, а интеграция Морской гвардии будет еще более сложной задачей Фото: U.S. Navy Photo

Создание Морской гвардии потребует тесного сотрудничества между правительствами штатов и федеральными органами власти. Первым шагом должны стать консультации между губернаторами штатов, Министерством обороны, Советом по резервной политике, Министерством военно-морского флота (ВМС и Корпус морской пехоты), Министерством национальной безопасности (Береговая охрана), Министерством транспорта (Торговый флот) и Бюро национальной гвардии для выработки общего видения морской гвардии. После разработки "дорожной карты" с учетом мнения заинтересованных сторон Министерство обороны должно представить в Конгресс законодательное предложение о переводе всех 31 санкционированных морских милиций под действие Раздела 32 с финансированием на уровне штатных подразделений Национальной гвардии армии и ВВС. Далее, после назначения командующего, шесть действующих морских ополчений и соответствующие подразделения Экспедиционного боевого командования ВМС и Резервного компонента могут быть переданы в состав Морской гвардии под надзор Бюро Национальной гвардии. Наконец, заинтересованные стороны должны разработать план по привлечению оставшихся 25 штатов, в которых действуют морские гвардейцы, и поощрить создание подразделений в других штатах. Для покрытия значительных стартовых расходов Конгресс должен перераспределить пропорциональные средства, выделяемые на поддержку подразделений, переводимых из состава активного компонента и резерва ВМС в состав Морской гвардии, из Раздела 10 в Раздел 32 и увеличить общее финансирование Морской гвардии.

Помимо решения проблем, связанных со структурой и численностью личного состава ВМС, создание Морской гвардии способно запустить цикл, который будет способствовать развитию приоритетных стратегических партнерских отношений Министерства ВМС с союзниками и партнерами, Конгрессом и американским народом. Подразделения Морской гвардии будут стимулировать правительства штатов к укреплению отношений с местными морскими компаниями. Это может стимулировать инвестиции в возрождение морской инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства на уровне штатов и федерации, что принесет значительную пользу действующему ВМФ. Исследование, проведенное Морской администрацией в 2021 году, показало, что 42 штата получают прямую экономическую выгоду от частной судостроительной и судоремонтной промышленности. Кроме того, создание Морской гвардии позволит привлечь гражданских моряков, которые укрепят интерес страны к морским службам. Пока ВМФ держится на неспокойных водах в конкурентной борьбе с Китаем, настало время привлечь гражданских моряков, которые заполнят недостающее звено в структуре морских сил США.

Об авторах

Джошуа П. Тейлор — капитан, работающий в Индо-Тихоокеанском регионе, в настоящее время является преподавателем военного факультета Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности имени Дэниела К. Иноуэ.

Скотт Хамфри — полковник управления воздушными боями, в настоящее время занимающий должность начальника отдела международных связей Бюро национальной гвардии.

Высказанные мнения принадлежат исключительно авторам и не отражают точку зрения Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области безопасности имени Дэниела К. Иноуэ, Бюро национальной гвардии, Министерства военно-морского флота, Министерства обороны или правительства США.