"Бесчеловечная война": Штайнмайер призвал увеличить военную помощь Киеву

По словам президента ФРГ, Путин прибегает к жестоким методам ведения войны, напоминающим худшие времена: принудительное переселение, перевоспитание и похищение детей.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Германия будет продолжать предоставлять военную поддержку Киеву. Об этом он заявил, выступая на шестой Немецко-Украинской конференции муниципальных партнерств в Лейпциге, передает "Укринформ".

"То, что мы видим в Украине, есть не что иное, как террор. Но сопротивление в Украине не прекращается. Люди там знают: в неволе не бывает мира. Поэтому Украина не прекратит борьбу. А мы не перестанем оказывать ей поддержку — гуманитарную, финансовую и военную", – отметил Штайнмайер.

В высказывании отмечается, что российский президент Путин использует жесткие методы ведения войны, которые напоминают темные периоды истории, такие как принудительное переселение, перевоспитание и похищение детей.

Он отметил, что российский лидер использует все вышеперечисленные средства для достижения своих целей: полного уничтожения украинской истории, культуры, идентичности, языка, а также самого государства Украина как суверенного демократического образования. Он подчеркнул, что на это можно ответить только одним способом: Германия будет твердо стоять на стороне Украины, готовая оказывать поддержку, сколько бы это ни потребовалось.

"Расчет Путина на то, что мир забудет об Украине. Но я сейчас четко заявляю: мы не должны и не будем оказывать Путину такую услугу. Мы не привыкнем к противоправной и бесчеловечной захватнической войне России", – заметил президент.

Связи между двумя странами, говорит политик, стали еще более тесными после нападения России: не только между правительствами, не только между Киевом и Берлином, а также между большими и маленькими населенными пунктами.

"Эти отношения отнюдь не абстрактны, они формируют повседневную жизнь, они объединяют людей обеих стран", – резюмировал Штайнмайер.

Напомним, что 14 ноября Германия обновила список переданной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву еще 10 танков Leopard 1A5, вездеход, транспорт и другую технику.