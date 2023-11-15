Спустя 2 дня после захвата: ЦАХАЛ подорвал парламент ХАМАС в секторе Газа, — СМИ (видео)

На опубликованных кадрах здание окутал черный дым, но устояло ли оно — неизвестно. За несколько дней до этого бойцы израильской армии сообщили о контроле над ним.

В секторе Газа армия Израиля могла взорвать здание парламента, которое было взято под контроль накануне. Об этом сообщает израильское издание Kann News 15 ноября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что местный парламент, который уже частично пострадал от боевых действий на этой территории, после мощного взрыва был окутан черным дымом.

В каком оно состоянии после атаки — неизвестно.

"Через два дня после того, как солдаты позировали на нем для фото: ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАС в секторе Газа", — говорится в сообщении.

Примечательно, что здание законодательного совета ХАМАСа расположено в районе Рималь, что всего в нескольких километрах от центра Газы. Эта часть города считается одной из самых богатых, ведь там расположено несколько правительственных министерств ХАМАС.

В ЦАХАЛ официально никак не комментировали уничтожение здания парламента в секторе Газа.

Парламент в секторе Газа под контролем ЦАХАЛ: что известно

13 ноября в Израиле сообщили о захвате парламента в секторе Газа. Журналисты, специализирующихся на арабской тематике, назвали опубликованные кадры самыми сильными за время войны.

"Ментальная ядерная бомба – не больше и не меньше" – комментируют фотографию бойцов "Голани" в израильских социальных сетях.

Армия Израиля уничтожила здание парламента в секторе Газа Фото: Twitter

На следующий день в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы контролируют парламент и правительственные здания ХАМАС в Газе. По сообщениям израильских СМИ, в числе объектов, взятых под контроль Армией обороны Израиля, также штаб-квартира полиции.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению заложников. По словам американского президента Джо Байдена, переговоры идут тяжело, однако вероятно сторонам удалось найти общий язык. Анонимный чиновник предположил, что это состоится в ближайшие дни или недели. В обмен на это может состояться многодневная пауза в боевых действиях.