Призыв по согласию и увольнение со службы за неделю: что хотят изменить в мобилизации в Украине

Новый законопроект в ВР предлагает изменения, касающиеся мобилизации граждан, ограничений на переезды военнообязанных и призыва правоохранителей. Автор проекта Георгий Мазурашу объяснил, почему считает нужным такое обновление.

В Украине могут изменить правила мобилизации во время военного положения. Подробности относительно законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде, выяснили журналисты ТСН.

Мобилизация по согласию

Предлагается, чтобы в Украине мобилизовали граждан, учитывая их морально-волевые качества. Кроме того, согласно предложенным изменениям, военнообязанные будут подтверждать письменно свою готовность встать на защиту страны.

Автор законопроекта Георгий Мазурашу объяснил, что предлагает государству искать и призывать готовых "и физически, и морально" к службе граждан.

"Потому что, как отмечают добровольцы, из-за таких загнанных угрозами и принуждением в армии сплошные проблемы. Они отказываются выполнять приказы, оставляют позиции, убегают, сдаются в плен", — подчеркнул нардеп.

Мобилизация правоохранителей

Также предлагается мобилизовать военнообязанных, которые имеют отсрочку или были забронированы.

Однако для их призыва кроме согласия нужен был бы соответствующий опыт. Речь идет о работе в государственных структурах в течение не менее двух лет на должностях, которые предусматривают использование огнестрельного оружия. То есть изменение касалось бы сотрудников охранных ведомств, полиции, прокуратуры и СБУ.

По замыслу авторов проекта, их призывали бы на полгода.

Как объяснил Мазурашу, предложение, в частности, касается молодых пенсионеров правоохранительных органов. По его словам, такие люди не служат, хотя по возрасту и состоянию соответствуют нормам мобилизации.

Законопроектом предусмотрена возможность привлекать в ряды ВСУ до 30% личного состава правоохранительных органов.

Увольнение со службы по желанию

В законопроекте предлагается, чтобы могли уволиться с военной службы:

срочники, чья служба закончилась или чьи права были нарушены;

призывники из офицерского состава, если их права были нарушены;

контрактники, если их права были нарушены или в случае служебного несоответствия.

Предполагается, что увольнение будет происходить в течение недели со дня подачи соответствующего рапорта. Кроме того, военные, которых призвали на службу по мобилизации, также смогли бы уволиться по собственному желанию. Однако речь идет только о тех, кто на самом деле не подлежит мобилизации.

Мазурашу рассказал, что бывают случаи, когда людей, не подлежащих мобилизации, все же призывают. Также необходимо учитывать, что получить статус лица с инвалидностью или стать студентом украинец может уже после призыва.

Привлечение безработных к восстановлению страны

В законопроекте говорится, что безработных украинцев можно привлекать к работам по восстановлению пострадавшей во время войны инфраструктуры.

Речь идет о тех, кто:

не состоит в запасе;

не был призван;

не выполняет обязанности по мобилизации.

Отъезды и переезды военнообязанных

Также предлагается, чтобы военнообязанным гражданам разрешили менять место регистрации. В таком случае известить об изменениях ТЦК нужно было бы в течение трех дней.

Кроме того, предполагается, что военнообязанные смогут покидать место жительства на менее чем неделю. При этом извещать об этом ТЦК не нужно было бы.

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