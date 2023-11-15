Уничтоженный корвет "Аскольд" обошелся РФ в 10 раз дешевле, чем Ту-160М, — Defence Express

По информации аналитиков, история с российским кораблем продемонстрировала, что объективно подсчитать стоимость вооружения противника фактически невозможно. Все из-за действий со стороны Минобороны.

Уничтоженный на территории Крымского полуострова корвет "Аскольд" обошелся для России в 10 раз дешевле, нежели самолет Ту-160М. Об этом пишет Defense Express 15 ноября.

Отмечается, что Министерство обороны Российской Федерации пыталось стянуть с предприятия "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" 880 миллионов рублей (9,8 млн долларов) неустойки. Вся причина в том, что они не смогли своевременно отправить для российского оборонного ведомства 5 кораблей. Контракт между ними был подписан еще в 2015 году.

Минобороны подало иск о выплате неустойки в июле 2023 года, однако в результате суд присудил выплатить в 60 раз меньшую сумму, или же 14,7 миллиона рублей (164 тысячи долларов). Это только 1% от общей стоимости изделия, о чем начали сообщать российские СМИ.

Аналитики рассказали, что не так со стоимостью уничтоженного корвета в Крыму Фото: Министерство обороны РФ

"Судя по всему, для Минобороны РФ стоимость каждого из ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт" исчисляется на уровне 1,47 миллиарда рублей, или же ориентировочно 16 миллионов долларов по текущему курсу или же 24 миллиона долларов по курсу 2015 года", — пишут аналитики из Defence Express.

Из этого были сделаны выводы, что недавно уничтоженный в оккупированной Керчи ракетный корвет "Аскольд", который также относится к этому проекту, имеет схожий ценник.

Отмечается, что стоимость в 16 миллионов долларов за носитель "Калибров" может выглядеть низкой на фоне того, что украинский Forbes оценил уничтоженный крейсер "Москва" в 750 миллионов долларов, но здесь можно провести некоторое сравнение, пишут аналитики.

Получается, что один новый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" по смете Минобороны РФ стоит в 10 раз меньше, чем самолет Ту-160М.

Аналитики рассказали, что не так со стоимостью уничтоженного корвета в Крыму Фото: РБК

"Все вышеприведенное демонстрирует лишь то, что объективно посчитать стоимость оружия РФ — на самом деле невозможно. Тем более, что это отнюдь не единственный пример, когда Минобороны РФ и другие структуры по своему усмотрению "жонглируют" показателями стоимости того или иного вида вооружения", — подытожили в Defense Express.

Напомним, 4 ноября украинская разведка сообщила о том, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".

7 ноября сообщалось, что поражение российского корвета стало уникальным в истории. Российский ракетный корвет "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения очень важных элементов. Его придется восстанавливать почти "с нуля".