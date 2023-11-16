Не меньше 7 ударов по Чугуеву: ВС РФ обстреляли Харьковскую область ракетами С-300

По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, враг нанес удары по Украине из района Белгорода, использовав ЗРК С-300.

В ночь на 16 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами Харьковскую область. По городу Чугуев было нанесено не менее 7 ударов. Об этом у себя в Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли не менее 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно – ракетами С-300. Последствия попаданий устанавливаются", — написал он.

Отметим, что о ракетной опасности в Харьковской области заявили Воздушные силы ВСУ еще в 00:04 ночи. Также тревога была объявлена в Донецкой области.

Также бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник у себя в Telegram сообщил, что враг нанес удары по Харьковской области из района Белгорода, использовав ЗРК С-300.

Об отбое тревоги Воздушные силы сообщили в 1:04.

Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что РФ может запустить более 100 ракет по Украине. Время от времени враг может применять баллистические и аэробаллистические ракеты. Российские военные накапливают крылатые ракеты для более интенсивных ударов зимой.

Также глава МВД Украины Игорь Клименко 15 ноября заявил, что двое сотрудников ГСЧС погибли в результате российского обстрела в Запорожской области. Сотрудники ГСЧС фактически сразу прибыли на место обстрела тушить пожар, но российские оккупанты нанесли повторную атаку.