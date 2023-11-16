"Ходит много слухов": в Мелитополе обнаружили загадочную могилу 17 моряков РФ, — соцсети

Информацию о стихийном захоронении распространили местные коммунальщики, которые копали на одном из местных кладбищ братские могилы для россиян, погибших на Запорожском направлении.

В оккупированном Мелитополе в Запорожской области нашли загадочную могилу. Там было тайно похоронено 17 моряков Черноморского флота. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Как пишет паблик, информацию о стихийном захоронении распространили местные коммунальщики, которые копали на одном из местных кладбищ братские могилы для бойцов, погибших на Запорожском направлении фронта.

"Копали несколько больших могил и наткнулись на странное захоронение, без опознавательных знаков вообще. Там были тела. Все — в форме моряков, которые на Черноморском флоте носят. Без документов, поэтому где служили и так далее, пока непонятно. Выясняем", — рассказал "табакерке" офицер, который находится в Мелитополе.

Он отметил, что тела были с травмами как после ракетных обстрелов.

"Я точно не знаю, за руку не ловил, но ходили слухи, что некоторых погибших российских солдат отвозили "на материк". Чтобы паники не было, могил, чтобы много враг не зафиксировал и не использовал в своей пропаганде. Возможно, это именно тот случай. А то у нас много слухов ходит, например, говорят, что во время удара по Севморзаводу в свое время чуть ли не экипажи БДК и подводной лодки погибли. А это точно более 17 человек", — рассказал собеседник паблика.

Напомним, что в Крыму при загадочных обстоятельствах погибли 19 военных ВС РФ. Неизвестные пробрались в казарму, где спали бойцы, и пустили туда "сильный газ нервно-паралитического действия".

Ранее сообщалось, что украинский кабан "поймал" российскую ДРГ на границе с Беларусью. Один из оккупантов погиб, поскольку диверсанты не отстреливались, чтобы не "засветиться".