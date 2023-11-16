"Патовая ситуация": Зеленский о том, чем грозит Украине замороженный конфликт

Россия снова придет, если ее не поставить на место, считает президент. Он сравнил замороженный конфликт со зверем, который восстановит силы и пойдет дальше.

Украина не может себе позволить замороженный конфликт, поскольку это является патовой ситуацией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с африканскими журналистами, передает Радио Свобода.

"Патовая ситуация — это замороженный конфликт. Замороженный конфликт — это та же война, но без возможности ответить врагу, без надежды на будущее, без надежды на то, что в тебя будут инвестировать, потому что кто будет инвестировать в замороженный конфликт", — говорится в заявлении президента.

Владимир Зеленский отметил, что после 2014 года Украина уже жила в состоянии замороженного конфликта. По мнению президента, нужно честно сказать, что следующие поколения будут воевать, потому что Россия "снова придет, если ее не поставить на место".

"Будет замороженный конфликт, потому что такая у нас патовая ситуация. Мы все жили в Украине в это время. И все понимали, что это все равно война. Да, нет таких жертв, они маленькие. Да, не теряет каждая семья кого-то из близких. Но кто-то кого-то теряет, потому что там на контактной линии кто-то стоит. Так что получается, это касается только какой-то части населения. И все делают вид, что нет войны", — добавил президент.

По его словам, Украина не может позволить себе любые патовые ситуации. Зеленский говорит, что войну надо заканчивать.

"Мы хотим мира. Это окончание может быть разное — кому-то нравиться, кому-то нет. Но оно нужно. Оно должно быть таким, чтобы зло пострадало, а не только Украина, на которую это зло напало. Тогда это справедливо", — добавил президент.

Напомним, что 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Политики обсудили продолжение украинско-словацкого сотрудничества на экономическом треке.

Ранее сообщалось, что 14 ноября министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что страна перестанет предоставлять Украине военную помощь из собственных запасов.