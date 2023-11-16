Сами мошенники и коррупционеры: в Госдуме недовольны "руководством" на оккупированных территориях

Депутат Госдумы Алексей Журавлев впервые признал, что украинцы столкнулись с ужасами войны, а руководить захваченными территориями назначают сомнительных людей.

В Госдуме признали, что в руководстве оккупированных территорий Украины работают мошенники и коррупционеры. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Сообщается, что депутат Госдумы Алексей Журавлев впервые признал, что украинцы столкнулись с ужасами войны, а руководить захваченными территориями назначают сомнительных людей. При этом он утверждает, что на оккупированных территориях поддерживают Путина и РФ 90% опрашиваемых жителей.

Депутат говорит, что улучшений до окончания войны ждать не приходится, а власти РФ назначают на руководящие должности в оккупированных регионах сомнительных лиц.

Журавлев считает, что среди назначенцев есть коррупционеры и мошенники.

"Как только в регионы придет нормальная мирная жизнь — наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и мошенниками", — считает Журавлев.

Напомним, что в ГУР подтвердили гибель коллаборанта Филипоненко в Луганске. Движение сопротивления помогло провести спецоперацию по его устранению.

Ранее сообщалось, что 7 ноября экс-нардеп Олег Царев дал первое интервью после покушения. Коллаборант рассказал, что чувствует себя хорошо, и он впервые вышел на улицу после покушения.