Китайская переделка: армия Беларуси вооружилась реактивными системами "Полонез-М"

Белорусские РСЗО "Полонез-М" являются модернизированным вариантом системы "Полонез", которые, как утверждают в Минобороны страны, могут поражать цели "с высочайшей точностью" на расстоянии до 300 км.

На вооружение армии Беларуси поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез-М", которые являются усовершенствованной версией уже состоящей на вооружении РСЗО "Полонез". Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

В пресс-релизе сказано, что модернизированный вариант имеет улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с предшественником. Главной особенностью "Полонез-М" является увеличенная дальность ведения огня, которая теперь, по утверждению Минобороны, достигает 300 км.

Также отмечается, что новая РСЗО может поражать цели "с высочайшей точностью".

Новая система предназначена для поражения командных пунктов, арсеналов с боеприпасами, скопления техники и сосредоточения живой силы.

Авторы публикации не забыли заявить о том, что новая РСЗО является представителем лучших мировых образцов с традиционной формулировкой "аналогов нет".

"РСЗО "Полонез-М" соответствует лучшим мировым образцам систем реактивной артиллерии. Многие технические решения, реализованные белорусскими разработчиками, не имеют аналогов в мире", — пишут белорусские пропагандисты.

Как отметили эксперты "Милитарного", данную систему впервые продемонстрировали в 2015 году, а спустя три года завершились испытания модернизированной версии "Полонез-М".

Фактически "Полонез" — это адаптированное белорусское колесное шасси МЗКТ-7930 "Астролог" для китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS калибра 301-мм. Предположительно, о разработке системы говорил Александр Лукашенко. В 2023 году он заявил, что белорусские конструкторы используют российские технологии для создания новой "серьезной" ракеты.

Ранее сообщалось, что Россия развивает инфраструктуру для запуска ядерных боеголовок на территории Беларуси. Как сообщили журналисты The Wall Street Journal, на спутниковых снимках можно увидеть полигон и ангар для ракетного комплекса "Искандер".