Более 800 ракет: ВС РФ развернули мощный хаб военного ресурса в Крыму, — ОК "Юг"

На временно оккупированной территории Крыма враг сосредоточил ракеты типа "Калибр" и "Оникс". Вооружение находится в тех местах, где его можно загрузить на самолеты, рассказали в командовании.

Вооруженные силы Российской Федерации разместили на временно оккупированном Крымском полуострове более 800 ракет. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Опираясь на данные Главного управления разведки мы знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что на полуострове оккупанты сосредоточили ракеты типа "Калибр". Также с территории Крыма враг запускает ракеты типа "Оникс".

"Потенциал враг накапливает — это очевидно", — подчеркнула Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга добавила, что российские военные рассредоточили ракеты воздушного базирования в тех местах, где их можно загрузить в самолеты. Всего к использованию готовы более 800 ракет, заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, 16 ноября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российские военные могут нанести массированные ракетные удары по Украине после наступления морозов. По его словам, враг оптимизирует сами удары и накапливает ракеты. Также он считает, что оккупанты могут готовить смешанные удары — ракеты и дроны.

13 ноября военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в период холодов оккупанты будут пытаться уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру в одной или нескольких областях. Он отметил, что у врага изменился ассортимент ракет, большинство из которых — "Искандеры", которые не могут поражать цели на большой дальности.