Атаковали Shahed в несколько волн: в ВСУ сообщили, как отработала ПВО (фото)

Дроны оккупанты запускали из Приморско-Ахтарска. Также использовали для атаки авиаракеты и зенитные управляемые ракеты С-300.

В Украине во время ночной и утренней воздушных атак ВС РФ применили иранские дроны-камикадзе. Силы обороны уничтожили большинство из вражеских средств. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 16 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 16 вражеских беспилотников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во многих регионах была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. Для уничтожения воздушных целей были задействованы мобильные огневые группы, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Также вечером, 15 ноября, на Полтавщине было уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59. Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших.

В ночь на 16 ноября ВС РФ совершили несколько волн воздушных атак на Украину. Сначала атаковали город Миргород на Полтавщине, а дальше город Староконстантинов в Хмельницкой области.

16 ноября сообщалось, что Силы обороны оттесняют ВС РФ на 3-8 километров от береговой линии на Херсонщине. Чтобы остановить продвижение противника, ВС РФ применяют тяжелые мины, тактику проникновения, снайперов, артиллерию, РСЗО и авиацию.