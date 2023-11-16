Масштабные операции ВСУ: в ISW рассказали о ситуации на левом берегу Херсонской области

Украинские военные оттесняют оккупантов на 3-8 километров от береговой линии. Чтобы остановить продвижение противника, ВС РФ применяют тяжелые мины, тактику проникновения, снайперов, артиллерию, РСЗО и авиацию.

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Вооруженные силы Украины проводят масштабные операции на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 15 ноября.

"15 ноября украинские войска продолжали более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области", — говорится в сообщении.

Российские военные заявляли, что ВСУ провели безуспешные атаки из центра Крынок. Кроме этого, украинские военные атакуют возле Поймы и Песчановки. По информации российских военных блогеров, ВС РФ препятствовали Силам обороны провести эвакуацию раненых и развернуть дополнительное подразделение на левом берегу возле Антоновского моста. Зато начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ оттесняют российских военных на 3-8 километров от левого берега.

"Географический масштаб этих описанных усилий значительно больше, чем то, что сейчас показывает любой доступный открытый источник", — рассказали аналитики.

Кроме этого, 15 ноября российские силы подтвердили якобы продвижение на территории левого берега Херсонской области, которая под контролем Украины. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают, что российские военные продвинулись к Крынкам. По данным российских военкоров, ВС РФ контратаковали и заставили ВСУ отойти из некоторых районов к югу от Крынок возле Казачьих Лагерей и возле Антоновского моста, однако аналитики Института изучения войны не могут подтвердить эти данные.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что войска ВС РФ, вероятно, разработали стратегию уничтожения украинских позиций на левом берегу через формирование трех тактических групп. По его словам, оккупанты планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районах Крынок, Корсуньки и Казачьих Лагерей, тогда как третья группа будет наступать на юг от Крынок и север.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных заявило, что россияне применяют тяжелые мины, тактику проникновения, снайперов, тяжелую артиллерию, РСЗО и авиаудары, чтобы не дать продвинуться ВСУ на левом берегу.

Херсонское направление

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 ноября сообщили, что украинские военные закрепились на левом берегу Херсонской области. Кроме этого, ВСУ продолжают контрнаступление на неопределенных участках фронта.

13 ноября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что оккупанты не могут противостоять украинским военным, тогда как серая зона на левом берегу Днепра расширяется. Из-за успеха ВСУ на левобережье в российских пабликах и военкорах наблюдается паника, рассказал он.