Никаких военных планов: Цзиньпин заверил Байдена, что Китай не готовит вторжение на Тайвань

Журналисты утверждают, что власти Поднебесной рассчитывают на "мирное воссоединение" с Тайванем. Судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена в том, что в ближайшие годы Китай не планирует осуществлять военное вторжение на Тайвань. Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно информации, полученной из источника в администрации США, Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Байденом заявил, что Китай в ближайшие годы не имеет военных планов относительно Тайваня.

По словам американского собеседника, Си Цзиньпин сказал, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. При этом китайский лидер уточнил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Байден в свою очередь отметил, что США поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Китай уважать выборы на Тайване.

Напомним, 30 октября заместитель главы Центральной военной комиссии Китая генерал Чжан Юйся заявил, что армия Китая не будет терпимо относиться к любым шагам, направленным на достижение независимости Тайваня.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон 27 октября заявил, что Вашингтон не позволит Москве одержать успех в конфликте с Украиной, так как это может спровоцировать Китай к началу вооруженных действий против Тайваня. По его словам, победа РФ подбодрит Пекин в плане активных действий по тайваньскому вопросу.