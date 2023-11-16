Ученик киевского лицея передавал ФСБ позиции ВСУ: юноша получил тюремный срок (фото)

В приговоре суда сказано, что несовершеннолетний фиксировал наличие блокпостов, наблюдательных пунктов, укреплений, въезд и выезд автомобилей, входы и выходы с территории, на которой находятся военнослужащие. Полученную информацию он передавал оккупантам через Telegram.

Несовершеннолетний житель Обухова Киевской области передавал информацию о расположении Вооруженных сил Украины для российской ФСБ. Об этом стало известно из приговора Обуховского районного суда Киевской области за 10 ноября.

В период с 9 по 13 марта 2923 года юноша снимал и доставлял сотруднику ФСБ РФ фото и видео военных объектов в городе Обухов Киевской области. Он снимал военкомат, Обуховскую районную государственную администрацию и Обуховское райправление ГСЧС в Киевской области — фиксировал наличие блокпостов, наблюдательных пунктов, укреплений, въезд и выезд автомобилей, входы и выходы с территории пребывания военнослужащих и т.д.

Как стало известно из приговора, диалог с оккупантами школьник вел в мессенджере Telegram.

"Мне сказали нужно фоткать определьные здания, постройки. Я написал сразу, что школы, училища и детсады я не буду фотографировать, потому что я понимаю, что скорее всего вы будете туда бомбить, информация передается в РФ. Ответственность такую я брать не собираюсь. А государственные учреждения я не против. В принципе мне на них без разницы", — рассказал сам фигурант.

На заседании суда молодой человек частично признал свою вину, признав, что совершил серьезную ошибку. Он пояснил, что его намерения заключались в передаче фотографий объектов, избегая показа военной техники. Он утверждал, что считал свои действия законными, стремясь предотвратить раскрытие правдивой информации о военной технике со стороны других лиц. Тем не менее, он признал свою ошибку и выразил сожаление о содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд считает искреннее раскаяние, активное содействие следствию и совершение преступления несовершеннолетним.

В итоге парню назначили наказание менее суровое в виде 7 лет лишения свободы. По закону ему угрожал срок от 8 до 12 лет.

Приговор Обуховского районного суда Киевской области за 10 ноября

Также 30 октября в Запорожье разоблачили российского агента, который установил на дорогах веб-камеры и шпионил за перемещением украинских военных. За такую информацию мужчина получил от российской спецслужбы 30 тыс. грн.