Родственники паникуют, уничтожено БК: в росСМИ разбираются в пожаре в воинской части под Волгоградом

Российские власти замалчивают детали событий в воинской части под Волгоградом, рассказали росСМИ. До сих пор отсутствует связь с военными, которые находились рядом со складами БК в Котлубани.

В результате взрывов и пожара в воинской части возле села Котлубань в Волгоградской области не могут найти российских военнослужащих, которые находились в наряде именно тогда, когда произошла чрезвычайная ситуация. Родственники военных утверждают, что точно не знают, есть ли жертвы, поэтому волнуются. О деталях событий под Волгоградом рассказали на местном портале "Волгоград онлайн".

С журналистами портала разговаривала женщина, племянник которой проходил службу в в/ч 57229/51. По ее словам, россиянин именно в ночь на 16 ноября должен был выходить в наряд. После того, как стало известно о взрывах и пожаре, от него нет никаких известий. К тому же отсутствует телефонная связь, а власти не сообщают, есть ли жертвы. Дата публикации статьи — 11:17: то есть через 5 часов после инцидента все еще не ясно, какова судьба военных.

Взрывы в Волгоградской области РФ — комантари родственников

В другой статье портала рассказывают о том, что жителей Котлубани начали эвакуировать. Людям говорят, что их вывозят на два дня. Кто-то выезжает самостоятельно, утверждают местные жители. Выехать смогли не все: некоторые кричат посреди центральной площади села "Пожалуйста, заберите нас". Среди местных — родственники военных, которые служили в воинской части, сообщили СМИ.

Взрывы в Волгоградской области РФ — действия местных жителей Взрывы в Волгоградской области РФ — информация о семьях

В то же время в Telegram-канале ASTRA со ссылкой на собственные источники объяснили, что произошло в Котлубане. В заметке указано, что на территории части размещалось большое количество складов со снарядами ВС РФ. В помещение склада №59, где хранили снаряды для стрелкового оружия, врезался беспилотник неизвестного происхождения и после этого началась детонация в соседних помещениях.

С территории в/ч эвакуированы 630 человек, сообщается в заметке. Среди эвакуированных — 379 военных, 251 гражданских. Жертв и пострадавших нет, заверил источник СМИ.

Взрывы в Волгоградской области РФ — что произошло в Котлубане

Отметим, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил СМИ, что жертв и пострадавших в в/ч нет. Также указал, что пожарные "оперативно потушили" источник возгорания. В то же время о происшествии сообщили в агентстве ТАСС, но ничего не рассказали в Telegram-канале агентства "РИА Новости". Также ничего на эту тему не сказано представителями Следственного комитета РФ.

На Google maps можно отыскать ориентировочное месторасположение складов в/ч. 57229/51. В частности, на спутниковых фотографиях видно огражденную местность к югу от села Котлубань. Ориентировочная площадь заграждения — 2 кв. км.

Воинская часть 57229/51 в Волгоградской области РФ Фото: Google Maps

Взрыв в РФ 16 ноября — что известно

О взрывах в Волгоградской области РФ стало известно около 6 ч. 16 ноября. В сети опубликовали кадры с места событий: видно пламя пожара и слышны звуки детонации. Сообщалось, что чрезвычайное происшествие произошло в полночь. Сначала отдельные свидетели услышали звук полета беспилотника, потом начали греметь мощные взрывы, от которых все содрогалось в Котлубани.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что Силы обороны причастны к взрывам. Указали, что ВС РФ потеряли один арсенал, где хранились боеприпасы для войны в Украине.

Напоминаем, утром 16 ноября стало известно об атаке группы БПЛА самолетного типа на Брянскую область РФ и на оккупированный Крым. Накануне группа беспилотников угрожала заводу по производству боеприпасов под Брянском и бюро по разработке "Кинжалов" под Москвой.