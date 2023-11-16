В Кабмине определились, кто будет принимать решение о выезде чиновников за границу: постановление

Правительство определилось, что чиновников высокого ранга в служебные командировки за границу теперь должен отпускать премьер-министр.

Выезд украинских топ-чиновников за границу контролирует правительство. Решение о заграничной командировке будет принимать премьер-министр. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1204 от 14 ноября.

Правительство определилось, что чиновников высокого ранга в служебные командировки за границу теперь должен отпускать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Речь идет о министрах, руководителях центральных органов исполнительной власти и их заместителях.

Ранее премьер-министр выдавал заграничные командировки для первого вице-премьера, вице-премьера, министров и государственного секретаря Кабмина. Решение о выезде за границу руководителей центральных органов исполнительной власти принимал первый вице-премьер.

Выезд чиновников за границу

В январе этого года украинское правительство ввело запрет на выезд за границу для чиновников, это можно сделать только при условии командировки. Скандалы и так называемые "компроматы", озвученные в СМИ и соцсетях, подняли информационную волну, в результате которой произошло уже известное кадровое очищение власти. Кроме того, президент Владимир Зеленский ужесточил правила выезда за границу для чиновников, кроме случаев служебной командировки. Соответствующие изменения вводит в действие указ президента Украины №27/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения". Запрет выезда за границу для чиновников для многих стал неожиданностью.

В перечень невыездных попали: члены Кабмина и заместители министров; руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители; председатель и члены ЦИК; народные депутаты; судьи; прокуроры; руководители других госорганов и тому подобное.

Напомним, 1 ноября сообщалось, кого из мужчин пограничники могут выпустить из Украины. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, некоторые "водители" пытаются покинуть территорию страны, но у них никогда одновременно не было водительского удостоверения.

Ранее, 27 октября в ГПСУ ответили, сколько госслужащих пытались незаконно покинуть страну. По его словам, сейчас пограничники фиксируют увеличение попыток, когда граждане без причины пытаются выехать за границу.