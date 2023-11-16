Мобилизация в Украине: в ВР предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию

По словам нардепа Георгия Мазурашу, с людьми, которые под угрозами и по принуждению оказались в рядах ВСУ, сопряжено множество проблем. При мобилизации письменное подтверждение готовности воевать должно стать обязательным условием.

В Украине предлагают изменить правила относительно мобилизации на период военного положения. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10209.

В числе прочих нововведений предлагается проводить мобилизацию по письменному согласию, привлекать в ряды ВСУ людей с отсрочкой или бронью, сотрудников правоохранительных органов. Ко всему прочему, в законе идет речь о том, что освободить от службы могут по собственному желанию.

Автором новой законодательной инициативы выступил народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Письменное согласие для мобилизации

Предлагается при мобилизации принимать в расчет морально-волевые качества и письменное подтверждение готовности отстаивать территориальную целостность страны с оружием в руках.

Мазурашу в комментарии журналистам назвал "неадекватными нормами, исключительно вредящими" то, что законодательство позволяет принудительно мобилизовать всех граждан военнообязанного возраста и состояния здоровья, кроме лиц с отсрочкой или бронью.

"Уже не впервые предлагаю изменения, которые заставят ТЦК СП искать и мобилизовать именно готовых и физически и морально встать на защиту страны, а не всех подряд для количества", — объяснил нардеп, добавив, что не стоит мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну.

По словам Мазурашу, с людьми, вынужденными посредством угроз и принуждений находиться в рядах ВСУ, сопряжено множество проблем.

"Они отказываются выполнять приказы, покидают позиции, бегут, сдаются в плен", — сказал нардеп.

Скриншот абзаца пояснительной записки к законопроекту

"Чтобы положительно повлиять на отношения между командирами и подчиненными, предлагается расширить обстоятельства для увольнения, чтобы у военных было право увольняться по собственному желанию при подаче рапорта непосредственно руководителю относительно нарушения его прав", — говорится в пояснительной записке к закону.

Мобилизация полицейских, прокуроров, пенсионеров МВД

Предлагается мобилизовать мужчин с правом на отсрочку или забронированных по их согласию. Условие — опыт работы в госструктурах не менее двух лет, который предусматривал обращение с огнестрельным оружием.

Эти изменения призваны привлечь к службе сотрудников охранных ведомств: полицейских, работников прокуратуры, СБУ сроком на полгода, пояснила в комментарии журналистам адвокат Марина Бекало.

Инициатива распространяется на молодых пенсионеров из правоохранительных ведомств, "которые большую часть жизни имели дело с оружием, а теперь, находясь в призывном возрасте и состоянии, почему-то не призываются на военную службу во время мобилизации".

Проект закона предусматривает, что до 30% личного состава правоохранительных ведомств могли бы сменить полицейскую форму на армейскую. Делается это с тем, чтобы обеспечить возможность ротации военнослужащих, отслуживших больше полугода.

Уволиться из армии по собственному желанию

Согласно закону, должна быть возможность освобождения от военной службы для следующих категорий граждан:

Военнослужащие срочной службы, чей срок службы истек, или по собственному желанию, если нарушаются прав;

Лица офицерского состава, в случае нарушения прав как военнослужащих;

В случае служебного несоответствия или по собственному желанию.

Эти категории военнослужащих могут увольняться по собственному желанию, после представления рапорта о нарушении их прав как военнослужащих и если командир не решит поднятые в рапорте вопросы за семь дней со дня подачи рапорта или отсутствия ответа на рапорт, объяснила адвокат Марина Бекало.

Более того, проект закона предусматривает возможность освобождения от несения службы по собственному желанию. Если мобилизованный относится к категории граждан, и, согласно статье 23 Закона о мобилизации, не подлежат призыву.

Эта норма закона распространяется на лиц с инвалидностью, студентов, аспирантов дневной формы обучения, преподавателей, или забронированных.

Напомним, что нардепу Георгию Мазурашу также принадлежит авторство законопроекта, предусматривающего возможность для мужчин выезжать за границу.

Также сообщалось, с какими заболеваниями опорно-двигательного аппарата не берут в ВСУ.