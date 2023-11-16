"Начался следующий этап": ЦАХАЛ завершил зачистку западной части Газы, – Галлант (видео)

В ходе наземной операции в секторе Газа израильские военные обнаружили склад оружия в здании МРТ больницы Шифа.

Армия обороны Израиля завершила операцию в западной части города Газа, очистив территорию от всех боевиков ХАМАСа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галланта.

"Операция продолжается и проводится четко, избирательно, но очень и очень решительно", — заявил Галлант.

По словам министра, в наземной операции ЦАХАЛа "начался следующий этап". Он также упомянул о "важных находках" в больнице Шифа.

Тем временем на странице Армии обороны Израиля в Facebook появилась видео, на котором израильский военный Джонатан Конрикус демонстрирует оружие, обнаруженное в здании МРТ больницы Шифа.

В больнице Шифа найдены запасы оружия

Наземная операция ЦАХАЛ: что известно

Напомним, 28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало второго этапа операции против террористов ХАМАСа. Он заявил, что цель ЦАХАЛа заключается в том, чтобы уничтожить военные и управленческие возможности боевиков ХАМАС, а также в возвращении заложников домой.

По данным СМИ от 3 ноября, ЦАХАЛ взял в кольцо город Газа, а бойцы израильской армии с боями продвигаются вперед, уничтожая наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют боевиков ХАМАСа.

Во вторник, 14 ноября, Армия обороны Израиля объявила, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" контролируют несколько правительственных зданий ХАМАСа в районах города Газа.