Тайно от России собирали деньги всей страной: Чмут рассказал историю создания дрона "Бобер"

Украинские волонтеры получили неординарное задание от разведки — объявить сбор, но не говорить, на что. Народ задонатил 230 миллионов на оружие, которого даже не видел, но которое показало "колоссальную эффективность" на фронте.

Украинцы собирали средства на новые дроны для ГУР, сами того не подозревая. Историей о необычном сборе и создании дронов "Бобер" 16 ноября поделился глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Летом 2022 года в фонд обратились представители украинской разведки. Они попросили приобрести тестовую партию БПЛА с дальностью до 600 килограммов. Боевая часть каждой такой "птички" весила до 25 килограммов.

Руководитель фонда рассказал, что предложение звучало "амбициозно", ведь ГУР собиралось доставать врага в неожиданных местах. Разведчики стремились заставить Россию распылить свои ресурсы и держать "в тонусе" глубокие тылы.

"Замечательная заявка на отечественное "оружие мести"", — подчеркнул Чмут.

Фонд и ведомство заключили первое соглашение — о покупке десятка беспилотников-камикадзе. На это потратили 40 миллионов гривен.

"Первые боевые применения подтвердили перспективность выбранного направления", — рассказал волонтер.

Он объяснил, что не все беспилотники достигали цели, но направление было выбрано удачно. Поэтому организация согласовала с ГУР новый проект — тайный.

"Мы готовы были найти способы как собрать средства, но не помогать врагу информацией. И мы были готовы не раскрывать детали столько, сколько бы того требовала ситуация", — вспомнил Чмут.

Тогда перед волонтерами встала непростая задача. Они должны были "продать" народу то, что не могли показать. Фонд должен был собрать 230 миллионов гривен, но не давать данных о цели сбора.

"Так родился "Black Box" — 230 миллионов гривен на "Черную коробку" — или же 60 беспилотников дальнего радиуса действия", — заявил глава "Повернись живим".

Собранные украинцами деньги помогли не только закупить необходимые для атак БПЛА, но и поспособствовали их эволюции. Со временем предыдущую версию беспилотников заменил "Бобер" — более совершенная модель с большей дальностью полета и массой боевой части. Эти дроны способны поражать врага на расстоянии до 800 километров, а также оборудованы лучшей аэродинамикой и связью.

"Все первые 45 серийных "Бобров" приобрели именно вы. Еще 15 изделий — это "дедушки "Бобра", если так можно сказать", — подчеркнул Чмут.

Фото дрона "Бобер" Фото: Соцсети

Он отметил, что благодаря поддержке народа разведка нанесла ВС РФ серьезные убытки. Сейчас они оцениваются в примерно 900 миллионов долларов.

"Колоссальная эффективность. Даже учитывая то, что далеко не все "коробки" достигали своих целей", — отметил волонтер.

Дроны, купленные на донаты украинцев, заставили ВС РФ оттянуть часть ресурсов в тыл и объяснять обществу несовершенство своей ПВО. Кроме того, беспилотники ударили по заводам, где изготавливаются компоненты для российских ракет — типов Х-59, Х-31 и Х-35. Также был нанесен удар по хранилищу баллистических частей "Искандеров".

Фото дрона "Бобер" Фото: Facebook

"Ну и конечно же это ваша инвестиция в развитие отечественного производства подобных БПЛА. И накопление опыта их эксплуатации и применения. Это про "игру в долгую". Спасибо всем кто присоединился к "Black Box". Продолжение следует", — подытожил глава фонда.

Напомним, СМИ сообщали, что именно дроны "Бобер" могли атаковать Москву.

Как отмечал Фокус, БПЛА "Бобер" построены по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет им избегать средств ПВО. Стоимость одного такого дрона в среднем составляет 110 тысяч долларов.