Готовятся к высадке десанта: "Атеш" заметил технику для возведения барьеров в Крыму (фото)

По данным украинских партизан, несколько кораблей отбыли из Севастопольской бухты. ВС РФ все чаще принимают решение перебросить свои суда за пределы зоны, где они могут быть атакованы украинскими ракетами и надводными дронами.

В оккупированном Севастополе, что в Крыму, украинское подполье зафиксировало возведение инженерных барьеров. Об этом 16 ноября сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

По версии представителей подполья, барьеры могут возводиться для защиты от возможных десантных высадок со стороны Сил обороны Украины или атак надводных беспилотников. В частности, партизаны заметили плавучий кран, который занимался постройкой ограждений.

Зона возведения укреплений Плавучий кран в районе Севастопольской бухты Фото: Telegram Атеш

Кроме того, партизаны зафиксировали уход части кораблей из бухты Севастополя. Оккупанты все чаще решают вывести свои катера за пределы зоны обстрела украинских ракет и надводных беспилотников, отметили партизаны.

"Неизвестно куда, но можно заявить точно, что военных кораблей в Севастополе становится меньше", — отметили в "Атеш".

Напомним, 16 ноября в "Атеш" также сообщили о фиксации новых огневых точек ВС РФ в районе оккупированной Евпатории. Оккупанты засели на территории развлекательного комплекса "Солнышко" в прибрежной зоне, а вдоль травы выставлены контрольно-пропускные пункты и огневые точки.

Ранее, 14 ноября, агенты "Атеш" сообщали, что в поселке Октябрьское в Крыму обнаружили склад горюче-смазочных материалов. На территории этого поселка наблюдается высокая активность военной техники ВС РФ.

Также напомним, 24 октября партизаны обнаружили размещение военной авиации на территории аэродрома "Кировское" у Феодосии в Крыму.