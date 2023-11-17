"Калибры" наготове: РФ повышает градус перед возможными обстрелами энергетики (видео)

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, сейчас отслеживается активность на аэродромах стратегической авиации противника. Также россияне вывели на дежурство фрегат Черноморского флота, который является носителем "Калибров".

Вооруженные силы Украины наблюдают активность на военных аэродромах Российской Федерации, идет подготовка тактической авиации. Таким образом противник повышает градус накала перед возможными обстрелами энергетических объектов Украины этой зимой. Такое мнение 17 ноября высказала спикер Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

"Определенную аналитику можем провести. В частности отследить активность на аэродромах стратегической авиации. С пониманием, что возможно и подтянутся ракетоносители морского базирования", — отметила пресс-секретарь. У россиян наблюдается также подготовка тактической авиации, добавила она

"В том числе испытания, их, которые они проводят с дозаправкой в воздухе, очевидно, всеми силами пытаясь повысить градус накала перед соответствующим этапом похолодания и такой угрозы обстрела энергетики (Украины — ред.)", — считает Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что сейчас в Черном море группировка военных кораблей небольшая, но фрегат Черноморского флота ВМФ России россияне вывели на дежурство. Это восемь ракет "Калибр", которые готовы к применению.

"Также долгое время не было на дежурстве надводного ракетоносителя, как и подводного. Они прятались в пунктах базирования. Сейчас море умеренное и фрегат может выдерживать такую погоду. Не исключено, что даже скрываясь за такими погодными условиями, враг может применить и ракетоносители с моря", — отметила пресс-секретарь.

Также Наталья Гуменюк рассказала, что с наступлением периода дождливой погоды уменьшилось количество обстрелов на юге Украины.

"Очевидно, что врагу сложнее осваивать новые позиции потому, что мы выбиваем их с постоянных позиций. Им надо где-то обустраивать новые. И пока они это делают немножко правый берег может отдохнуть. Хотя, они пытаются количество компенсировать качеством. За минувшие сутки был очень мощный обстрел Белозерки и самого Херсона. Они пытаются сконцентрироваться на определенных населенных пунктах для того, чтобы не распылять свои усилия по всему правому берегу", — отметила Гуменюк.

Смотреть: -52:35

Напомним, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Черноморский флот потерял семь кораблей и одну подводную лодку. В списке подбитых и уничтоженных кораблей находятся: крейсер "Москва", большой десантный корабль "Минск", десантный корабль "Оленегорский горняк", десантный корабль "Саратов", корвет "Аскольд", десантный катер класса "Серна", десантный катер класса "Акула", а также подводная лодка "Ростов-на-Дону".