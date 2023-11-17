В Крыму прогремели взрывы: Минобороны РФ утверждает об уничтожении украинских "Нептунов" (фото)

Оккупационная администрация полуострова подтвердила информацию о новых взрывах и отметила, что в регионе активно работают системы ПВО. Жители сообщают об активизации вражеской авиации.

В центре Севастополя утром 17 ноября раздались мощные взрывы и поднялся "какой-то дым". Об этом пишут местные жители во время воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

О взрывах в Крыму первыми сообщили жители Севастополя около 7:47 по местному времени. Они слышали громкие взрывы, которые были похожи на пуски реактивных бомбометов, в центральной части города, после чего был слышен еще один, но более слабый взрыв. В небе кружили вертолеты.

Telegram-канал "Крымский ветер" — о взрывах в Севатополе

Подробности о взрывах в Севастополе

Оккупационные власти прокомментировали ситуацию, заявив, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны. По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в водной области, над северным меломом сбиваются две воздушные цели.

"Согласно информации спасательной службы Севастополя, на данный момент не зафиксировано ни одного инфраструктурного повреждения", — написал он.

На взрывы в Крыму уже отреагировало Министерство обороны России. Там заявили, что 17 ноября в 10:40 по московскому времени была "подавлена попытка режима Киева осуществить теракты".

Российское Минобороны заявило, что две ракеты "Нептун" сбиты системами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Напомним, 10 ноября в Крыму прогремели взрывы, в результате атаки там была повреждена нефтебаза.

9 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские разведчики будут проводить новые спецоперации во временно захваченном Крыму и анонсировал "волнующие новости".

Ранее, 8 ноября на временно оккупированном украинском полуострове во время воздушной тревоги над Севастопольской бухтой поднялся дым, а также остановился наземный и морской транспорт возле города.