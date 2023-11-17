Пастор из Кривого Рога делал уклонистов "диаконами" и переправлял за границу

Уклонисты выезжали за границу под "прикрытием" трех христианских организаций. Таким образом в Польшу сбежать успели с десяток псевдосвященников.

На Львовщине Жовковский районный суд вынес приговор пастору, который переправлял мужчин призывного возраста за границу под видом диаконов евангельской церкви. Суд назначил ему 5 лет тюрьмы, но заменил отбывание наказания двухлетним испытательным сроком. Об этом говорится в реестре судебных решений.

В приговоре указано, что 31-летний житель Кривого Рога в течение 2022 — 2023 годов организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста в Польшу. Он предоставлял документы в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести о принадлежности уклонистов к религиозным общинам, как священнослужителей и диаконов. Таким образом ему удалось переправить за границу по меньшей мере 10 мужчин.

По данным региональных СМИ, речь идет о Петре Киме, который является пастором 3 различных религиозных организациях. Уклонисты выезжали за границу как "диаконы" религиозной общины Христианской Церкви Веры Евангельской "Небесный Дар", объединения "Дом Хлеба" Христианских Евангельских церквей в Кривом Роге, религиозной общины Христианской Церкви "Новое поколение" в городе Каменка-Днепровская.

Незаконную деятельность пастора правоохранители разоблачили в августе 2023 года.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал полностью и попросил суд утвердить соглашение о признании виновности с прокурором.

Напомним, что в Одесской области женщина придумала нехитрую схему переправки уклонистов за границу. Она подыскивала женщин с инвалидностью и женила их на мужчинах за 4500 долларов.

Ранее сообщалось, что во Львове военкомы насильно "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места. Группа представителей военкомата появилась на рабочем месте одного из потенциальных мобилизованных и вывела его буквально под руки в неизвестном направлении.