"Чума" американской армии: в США тратят сотни миллиардов долларов на борьбу с коррозией

Специалисты компании Battelle отметили, что не существует универсального способа борьбы с коррозионным воздействием, так как условия эксплуатации конкретной техники в разной агрессивной среде отличаются.

Американская авиация и корабли страдают от неизбежной болезни — коррозии металлов, поэтому компании ежегодно тратят на профилактику, смягчение последствий и ремонт коррозии примерно 276 млрд долларов, что составляет более 3% валового внутреннего продукта. Для правительства США коррозия может стать "головной болью", так как она влияет на готовность к выполнению задач, безопасность экипажей и надежность систем самолетов. О том каким образом американцы борются с данной проблемой говорится в материале Air & Space Forces magazine.

Авторы публикации пишут, что только Пентагон тратит ежегодно 20 млрд долларов на профилактику коррозии. Это почти 20% от каждого доллара, заложенного в бюджет на техническое обслуживание.

В такой ситуации компания Battelle предложила помощь Министерству обороны решать многие проблемы, связанные с коррозией. Специалисты компании отметили, что не существует универсального способа борьбы с этой "чумой" военного оборудования, так как условия эксплуатации корабля ВМС, катера береговой охраны, минно-заградительного отряда морской пехоты (MRAP) или фюзеляжа самолета ВВС существенно различаются в зависимости от местоположения, специфики использования, применяемых материалов, возраста оборудования и многого другого.

Борьба с коррозией требует индивидуальных решений

Министерство обороны США развертывает широкий спектр оборудования и средств, которые выполняют самые разнообразные задачи в различных условиях. Коррозионное воздействие на различное оборудование разнообразно и уникально в каждом конкретном случае, отметили в Battelle.

В материале также было отмечено, что коррозия происходит медленно — к тому времени, когда она становится заметна глазу, ремонт повреждений может оказаться особенно дорогостоящим. Поэтому выявление проблемы на ранней стадии является одной из ключевых задач, и для ее решения компания предлагает комплекс методов и инструментов.

В рамках программы по предотвращению и борьбе с коррозией (CPAC), реализуемой совместно с Корпусом морской пехоты США, компания Battelle провела оценку новых покрытий и антикоррозионных составов, проанализировала процессы ремонта, создала системы для более эффективного сохранения оборудования и определила направления будущих инвестиций.

Авторы материала акцентировали на том, что благодаря этим шагам можно продлить срок службы жизненно важных государственных и военных активов. По оценкам международной организации NACE International, правильное противодействие коррозии может сэкономить от 375 до 875 млрд долларов в год.

Ранее Фокус опубликовал перевод статьи Дэвида Очманека и Эндрю Хона о том, как США не потерять мировую гегемонию. В ней сказано, что по мере активизации дипломатических усилий в Европе и Азии американцам необходимо активизировать военное планирование и подготовку в мире, который кардинально изменился и стал опаснее, чем каких-нибудь десять лет назад.