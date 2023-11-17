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Риск ядерной аварии: россияне нарушают эксплуатацию Запорожской АЭС, — Энергоатом (фото)

Анастасия Ковалева
Фото: Скрин видео | в Энергоатоме сообщили о неправильной єкспруатации ЗАЭС россиянами

По данным энергетиков, фейковое "руководство" станции приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции, но при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться, что может привести к аварии.

На оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) персонал интервентов наносит повреждения важным компонентам, несущим значительное значение для обеспечения безопасности станции. В результате возникает угроза сбоя в работе дизель-генераторов, что может привести к возникновению ядерного ЧП. Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом".

Пост Энергоатома

Энергетики подчеркивают, что российские захватчики продолжают нарушать технические стандарты в эксплуатации оборудования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщается, что эти нарушения преимущественно затрагивают энергоблоки № 2, 4 и 6 данной станции, как уточнили в госпредприятии.

Так, фейковое "руководство" подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.

"Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов", — предупреждают в "Энергоатоме".

Напомним, что 28 сентября в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на захваченной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.

Фокус также писал, что, по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС.