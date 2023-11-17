Риск ядерной аварии: россияне нарушают эксплуатацию Запорожской АЭС, — Энергоатом (фото)

По данным энергетиков, фейковое "руководство" станции приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции, но при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться, что может привести к аварии.

На оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) персонал интервентов наносит повреждения важным компонентам, несущим значительное значение для обеспечения безопасности станции. В результате возникает угроза сбоя в работе дизель-генераторов, что может привести к возникновению ядерного ЧП. Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом".

Пост Энергоатома

Энергетики подчеркивают, что российские захватчики продолжают нарушать технические стандарты в эксплуатации оборудования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщается, что эти нарушения преимущественно затрагивают энергоблоки № 2, 4 и 6 данной станции, как уточнили в госпредприятии.

Так, фейковое "руководство" подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.

"Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов", — предупреждают в "Энергоатоме".

Напомним, что 28 сентября в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на захваченной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.

Фокус также писал, что, по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС.