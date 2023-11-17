"Переходим в длительный формат": эксперт рассказал о новом подходе к боевым действиям (видео)

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, многие факторы, которые ранее считались базовыми на передовой, сейчас перестают работать.

На фронте начал меняться подход к ведению боевых действий, ведь множество факторов уже перестали работать. Такое мнение озвучил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо.TV" 17 ноября.

По его словам, сейчас начинается этап, когда эксперты и политики всячески пытаются переосмыслить ход войны, которую начала Российская Федерация.

"Многие факторы, которые ранее считались базовыми с точки зрения проведения наступательных действий, уже не работают. Видим, что количество накопления сил на отдельном направлении, что было предпосылкой успешных продвижений в предыдущих боевых действиях, сейчас не является работающим механизмом. Потому что скопление войск вызывает удар артиллерии противника", — заявил Сергей Згурец.

В такой способ работает как противник, так и мы. Украина вынуждена переосмыслить свой подход на всех уровнях: тактическом, стратегическом и оперативном.

"Мы переходим в длительный формат войны, которая потребует объединения экономических и оборонно-промышленных потенциалов США, ЕС, Украины. Этот новый формат пока составляется", — добавил Сергей Згурец.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что ВС РФ используют новую тактику атак Shahed на Украину. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник увидел, что Силам обороны днем проще сбивать ударные беспилотники.