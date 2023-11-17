На месяц или дольше: помощь Украине от США откладывается , — Bloomberg

По данным журналистов, Конгресс сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине не ранее середины декабря, почти через два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 млрд долларов для страны в ее войне против России.

Предоставление новой помощи США Украине может быть отложено до середины декабря или даже дольше. Возникают сомнения в способности Вашингтона поддерживать непрерывный поставки вооружений, которые считаются критически важными как для администрации Байдена, так и для украинского правительства. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сторонники Украины в Конгрессе находятся в напряженной борьбе за широкий пакет помощи, чей судьбой теперь управляют партийные разногласия относительно пограничной политики. Он оторван от неотложных законопроектов, требующих быстрых мер.

Конгресс, вероятно, сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине не ранее середины декабря. Этот процесс займет почти два месяца после первого запроса президента Джо Байдена на выделение 61 миллиарда долларов для страны в ее борьбе против России. По информации представителя Минобороны, США уже начали ограничивать поступление военной помощи.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни приступить к работе над соглашением по пакету помощи в сочетании с пограничной политикой. Они намерены провести голосование по этому вопросу после возвращения в Вашингтон с Дня Благодарения в конце текущего месяца.

"Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе", — заявил Крис Кунс, демократ из штата Делавэр, имеющий тесные связи с Байденом.

Республиканская борьба и жесткие требования грозят привести к тому, что Конгресс будет рассматривать предоставление помощи в новом году, несмотря на предупреждения представителя национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США "близятся к концу пути" в отношении ресурсов, доступных для Украины.

"Это активный фронт, и наша способность продолжать поддерживать Украину находится под все большей угрозой", — сказал Кирби.

Напомним, 20 октября сообщалось, что Белый дом официально запросил у Конгресса $61 млрд для Украины. По данным СМИ, администрация Байдена планирует поделить финансирование на четыре части. Средства выделят Украине и Израилю, а также на противостояние России, Китаю и Ирану.