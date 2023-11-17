Возле Мариуполя зафиксирована необычная активность ВС РФ, — Андрющенко (фото)

По словам советника мэра, оккупанты передислоцируют топливозаправщики ближе к фронту и увеличивают количество личного состава в лагерях на побережье Азовского моря.

В районе Мариуполя Донецкой области зафиксировали активность Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram.

Он отметил, что за сутки российские военные перебросили топливозаправщики в направлении Никольского на Угледарском направлении. В частности было зафиксировано, по словам Андрющенко, аномальное явление — более 20 заправщиков, в том числе 12 в одной колонне.

Перемещение российской техники

Кроме этого, из Никольского в направлении судоремонтного завода, который расположен возле Мариупольского порта, наблюдалось усиленное движение вертолетов. Также Андрющенко рассказал, что в направлении Бердянска зафиксировали перемещение врагом еще одного комплекса.

Российский вертолет Российский вертолет

Петр Андрющенко отметил, что в лагерях на побережье Азовского моря увеличилось количество личного состава врага.

"Что бросается в глаза — новые штурмовые подразделения молодых оккупантов (от 25 до 35 лет максимум)", — сказал советник мэра Мариуполя.

Зато во всех поселках от Бердянска до Мариуполя враг усилил репрессии. В частности, происходили проверки с обысками домов, допросами и временным изъятием автомобилей с украинской регистрацией.

Напомним, 10 ноября в украинском подполье рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывали военную технику из Воронежа в Украину. По данным партизан, враг перевозил на вагонах старые топливозаправщики, "КамАЗы" для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива и другую спецтехнику.

16 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные активизировали переброску техники и живой силы через Мариуполь в направлении Бердянска. По словам Андрющенко, было зафиксировано как минимум две колонны по десять грузовиков с БК.