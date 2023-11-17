"Впереди храбрейших": ВСУ показали работу понтонов, которые переправляют оружие через реку (фото)

Бойцы Сил поддержки ВСУ показали, как преодолевают водную преграду шириной около 1 км. При этом именно такую ширину имеет Днепр под Новой Каховкой, где украинцы создали плацдарм.

Силы обороны Украины имеют специальное военное снаряжение, которое используется для переправки через реку или другой водоем бронемашин и подразделения украинских бойцов. Кадры работы воинов-инженеров показало на странице в Instagram "СтратКом ВСУ".

В заметке указывается, что на опубликованных фотографиях — тренировки бойцов 808-го отдельного полка Командования Сил поддержки. Назначение понтонов, изображенных на фото — преодоление водных препятствий. В частности, ориентировочное расстояние, которое преодолевали во время тренировок — около 1 км.

Бойцы-инженеры во время переправы идут первыми — опережают боевые подразделения Сил обороны: "идут впереди самых храбрых", — говорится в сообщении "СтратКом ВСУ".

Война в Украине — детали

На фотографиях с примером понтонной переправы не указывается, где именно и когда тренировались бойцы. Между тем с октября в СМИ сообщали о появлении и разрастании левобережного плацдарма Сил обороны — украинцы добрались с правого на левый берег Днепра, преодолев 600-700 м воды.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра старом на 17 ноября 2023 года, карта DeepState Фото: DeepState

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября официально подтвердил существование местности на левобережной части Херсонщины, которая находится под контролем Сил обороны. Об этом также заявили в командовании морской пехоты.

Несколькими днями ранее представитель российской власти в Запорожской области Владимир Рогов жаловался в эфире росСМИ, что ВСУ сумели "перерезать" путь, который направлялся из Новой Каховки в Олешки и далее к Кинбурнской косе. Дорога, о которой говорил россиянин, действительно проходит вдоль "серой зоны", удерживаемой украинскими войсками.

В то же время аналитики предостерегали, что российское командование заметило "проблему" на левобережье и планирует принять меры, чтобы вытеснить бойцов Сил обороны. Однако пока нет активизации врага на данном отрезке фронта.

Напоминаем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил победы, которые одержала Украина в последнее время. Среди побед — успешные действия в акватории Черного моря, в частности, уничтожение российских установок ПВО на побережье Крымского полуострова. 17 сентября СМИ сообщили о звуках взрывов в районе Севастополя: местные жители уверяли, что слышали звуки работы реактивных бомбометов.

Накануне, 16-17 ноября, неспокойно было в ряде регионов России. Например, в Волгограде произошел пожар: местное предприятие горело в тот же день, когда взорвались склады БК в воинской части в Волгоградской области. 17 сентября росСМИ сообщали о взрывах в Смоленской области: якобы там видели БПЛА неизвестного происхождения.