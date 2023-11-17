"Уничтожить идею суверенитета": в МИД Эстонии назвали цель России в войне против Украины

По словам генерального секретаря МИД Йонатана Всевиова, Эстония оказывает более активную поддержку Украины на политическом, экономическом и военном уровне.

Россия стремится к установлению нового порядка безопасности в Европе, который предполагает отказ от идеи суверенитета в пользу создания областей влияния. Тем не менее, важно осознавать, что невозможно достичь удовлетворения диктатора за счет вмешательства в волю других наций и надежды на достижение стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов в интервью изданию "РБК-Украина".

"Я могу ссылаться только на то, что говорит именно российское руководство. А оно сказало, что хочет нового европейского порядка безопасности, хочет уничтожить идею суверенитета для живущих на границах России и создать Европу, где снова восстановятся их сферы влияния", — сказал Всевиов, отвечая на вопрос, какова ключевая цель РФ в войне.

Он подчеркнул, что Эстония отвергнет данное предложение, так же как и предложения о договорах по безопасности, которые Россия представила до 24 февраля 2022 года.

"Мы не приняли их и после того, как они начали войну. Это просто неприемлемо, поскольку мы знаем, куда приводит этот путь, если мы согласимся. Невозможно удовлетворить диктатора, жертвуя волей других народов и надеясь на стабильность. Мы не сможем этого сделать, поэтому мы не будем этого делать", — добавил генсек МИД Эстонии.

Всевиов выделил, что именно по этой причине мы оказываем более активную поддержку Украины на политическом, экономическом и военном уровне.

Напомним, что в августе министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече министров обороны стран ЕС, состоявшейся 29-30 августа в испанском Толедо, заявил о необходимости увеличить расходы на оборону и поддержку Украины.