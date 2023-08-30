"Медленные темпы": Эстония призвала ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины

По мнению министра обороны Ханно Певкура, у стран Европейского Союза есть потенциал, чтобы продолжать поддерживать Киев до победного конца и обеспечивать безопасность своих граждан.

Related video

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече министров обороны стран ЕС, состоявшейся 29-30 августа в испанском Толедо, заявил о необходимости увеличить расходы на оборону и поддержку Украины, сообщает ERR.

"Медленные темпы (роста — ред.) европейских оборонных расходов и инвестиций препятствуют как поддержке Украины, так и развитию оборонного потенциала государств. На карту поставлены, прежде всего, жизни украинцев, но также и обороноспособность самой Европы", — заявил Певкур.

По его подсчетам, ВВП стран ЕС составляет около 16 трлн евро в год. Из Европейского фонда мира на поддержку Украины было выделено всего 4,6 млрд евро, что составляет всего 0,03% от ВВП Европы.

"Это доказывает, что у нас есть коллективный потенциал, чтобы продолжать поддерживать Украину до победного конца и обеспечивать безопасность наших граждан", — подчеркнул Певкур.

Также он отметил, что договоренность стран-членов Европейского Союза относительно предоставления Украине миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года реализуется очень медленно.

"Осталось полгода, но уже ясно, что всем государствам-членам ЕС необходимо сделать больше, чтобы достичь поставленной цели", — заявил министр. Он считает необходимым в срочном порядке рассмотреть альтернативные варианты поставок снарядов Украине, включая закупки в третьих странах.

Напомним, 24 августа Фокус писал о том, что ВСУ получат улучшенные дроны EOS C из Эстонии и как они помогут изменить ход войны.

Так же Эстония придумала, как потратить замороженные активы РФ. Правительство Эстонии приняло решение об использовании активов Российской Федерации в качестве поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей такой правовой план.