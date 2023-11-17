Драйверы нового типа морской войны: в ВМС Украины отметили эффективность борьбы с кораблями РФ

Спикер ВМС капитан Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина действует более прогрессивно, опережая своего противника в скорости реагирования на изменение обстановки в современной войне.

Украинские силы эффективно используют против Черноморского флота РФ морские дроны, о чем свидетельствует количество подбитых российских кораблей. Как заявил в эфире телемарафона 17 ноября спикер Военно-морских Сил ВСУ капитан III ранга Дмитрий Плетенчук, украинские бойцы стали фактически "драйверами нового типа морской войны".

Капитан отметил, что эффективное использование морских беспилотников, а также создание во время войны новых подразделений ВМС говорит о том, что Украина действует более прогрессивно, опережая своего противника в скорости реагирования на изменение обстановки в современной войне.

"Много поврежденных вражеских кораблей и на счету дронов. Поэтому мы фактически драйверы нового типа морской войны, и все это признают. Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем", — отметил Плетенчук.

При этом он отметил, что украинские морские силы обладают как надводными беспилотными системами, так и подводными дронами, способными не только выполнять задачи по разминированию и разведке, но и наносить огневое поражение противнику.

"Преимущество над россиянами, которое есть у нас, это — скорость реагирования на изменяющуюся ситуацию", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, 14 ноября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина приступила к серийному производству надводных беспилотников, чтобы лучше противостоять России в военном конфликте. По его словам, производятся такие системы, которые принесут россиянам много сюрпризов.