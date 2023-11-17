"Не единичное явление": СМИ назвали количество мужчин, незаконно выехавших из Украины

По данным журналистов, боле половины военнообязанных украинцев, пытавшихся бежать за границу, были пойманы. При этом ежедневно десяткам мужчин удается покинуть страну.

С февраля 2022 года по 31 августа 2023 года почти 20 000 украинских мужчин незаконно пересекли границу, чтобы избежать службы в армии. Еще 21 113 военнообязанных предприняли попытку выехать, однако были задержаны. Об этом пишет BBC 17 ноября.

Основываясь на данных о нелегальном пересечении границы из соседних Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии, журналисты установили, что с начала полномасштабной войны 19 740 мужчин незаконно покинули Украину. Еще 21 113 военнообязанных предприняли попытку выехать, однако были задержаны.

Согласно заявлению украинских властей, 14 313 задержанных совершили попытку пересечь границу пешком или вплавь. Еще 6800 пытались использовать поддельные документы. При этом неизвестно, какие методы были использованы теми, кому все-таки удалось попасть за границу. Как отмечают журналисты, несмотря на ограничения, ежедневно десяткам мужчин удается покинуть страну.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии изданию заявил, что что количество мужчин, которые уехали или пытались уехать, не оказало никакого влияния на военные действия, так как они составляют всего 1-5% от всех военнообязанных.

При этом чиновник признал, что в стране существует проблема с коррупцией среди сотрудников военно-медицинских комиссий, что привело к существенному увеличению числа лиц, освобожденных от воинской повинности.

"Правительство осознает, что это явление не является единичным и широко распространенным. Но, к сожалению, я бы подчеркнул, что коррупция очень устойчива", — сказал Вениславский.

Напомним, 18 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину.

Ранее, 5 сентября, Федор Вениславкий сообщил, что массовой экстрадиции "уклонистов" в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае возбуждения уголовных дел.