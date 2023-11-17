Истребитель F-15QA с новым двигателем поразил публику на авиашоу в Дубае (видео)

Летчик испытатель Джейсон Доттер, который управлял машиной, рассказал, что благодаря новым двигателям и системе fly-by-wire он не смог заставить самолет выйти из-под контроля даже на малой скорости.

Катарский истребитель F-15QA Advanced Eagle в ходе проведения выставки Dubai Airshow 2023 в ОАЭ вызывал восхищение публики, которая 15 ноября наблюдала за показательными полетом машины. Как сообщили обозреватели The War Zone, еще в 2020 году F-15QA впервые поднявшись в небо, выполнил маневр на крутом угле при полном форсаже "Влет Викинга". Теперь же с новыми двигателями F110-GE-129 самолет показал более впечатляющий результат.

В кабине F-15 находились два летчика, работающие в компании Boeing — летчик-испытатель Джейсон "Мангуст" Доттер и оператор систем вооружения Майк "Гудини" Куинтини. Они показали несколько фигур высшего пилотажа, удивляя публику новыми возможностями модернизированного самолета.

Демонстрационный полет F-15QA на авиасалоне в Дубае прокомментировали ряд специалистов. Так директора авиашоу отметил уровень перегрузок при маневрировании машины, которая достигает при "экстренной ситуации" до 12 G.

"Обычно ожидается, что самолет замедлится при переходе в вертикаль, но, как вы видите, F-15QA поднялся прямо вверх и сохранил ту же мощность на протяжении всего цикла", — отметил он.

Летчик-испытатель компании Boeing Мэтт Гизе на вопрос о предельном угле атаки самолета ответил, что его попросту нет.

Новые возможности истребителя появились вместе с передовой системой fly-by-wire самолета, а также благодаря мощности двух турбовентиляторных двигателей General Electric F110-GE-129 — на форсаже каждый из них способен развивать тягу около 30 000 фунтов (свыше 13 тыс. кг).

Сам летчик-испытатель Джейсон "Мангуст" Доттер после полета рассказал, что даже на малой скорости в ходе испытаний летчики просто не смогли заставить самолет выйти из-под контроля.

"Асимметричная нагрузка, а затем приложили противоположные рули и перекрестили рычаги управления одновременно — это все равно не смогло заставить реактивный истребитель выйти из контролируемого полета", — рассказал Доттер.

В заключение обозреватели подчеркнули, что в целом, демонстрация F-15QA в Дубае действительно не похожа ни на что из того, что было показано ранее. Возможно, ВВС США соберут новую демонстрационную группу F-15EX, и в будущем этот самолет будет все чаще появляться на авиасалонах.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы США готовятся получить очередную партию истребителей F-15EX. В то же время выяснилось, что один F-15EX Eagle II будет стоить 94 млн долларов, а стоимость истребителя пятого поколения F-35 для американских ВВС составляет 82,5 млн долларов. Таким образом новейший стелс-истребитель оказался дешевле самолета F-15 четвертого поколения.