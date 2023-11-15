Авиационная техника КНР вызвала интерес у стран Ближнего Востока: что показали китайцы в Дубае
Отельно специалистами были отмечены самолеты J-10C воздушных сил НОАК, пакистанский JF-17, а также беспилотный вертолет AR-2000. Китайские военные эксперты полагают, что КНР может стать основным поставщиком авиационной техники в страны Персидского залива.
Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила на выставке Dubai Airshow 2023 полный спектр китайской авиационной продукции, включая истребители, вертолеты, учебные и транспортные самолеты, а также беспилотники. О том какими образцами китайской компании заинтересовались гости выставки в Дубае рассказали 14 ноября обозреватели Global Times.
На крытом стенде AVIC продемонстрировала передовую авиационную технику:
- стелс-истребитель FC-31;
- стратегический транспортный самолет Y-20;
- тактический вертолет Z-20
- беспилотные летательные аппараты Wing Loong-X и Wing Loong-2;
- беспилотник вертикального взлета и посадки AR-36.
В центре стенда AVIC разместились полномасштабные модели беспилотных вертолетов AR-2000 и AR-500W, причем AR-2000 впервые представлен на зарубежной выставке.
Отдельно обозреватели обратили внимание на беспилотник AR-2000. Он оснащен электрооптической капсулой под носовой частью, радаром морского поиска и тремя ракетами под одной из сторон короткого горизонтального крыла.
"Это дает основания полагать, что он предназначен для действий на кораблях", — отметили обозреватели.Важно
В материале также сказано о показательных выступлениях истребителей J-10C, входящих в состав пилотажной группы Bayi ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайский военный эксперт Хуан Гуожи отметил, что выступления J-10C позволят потенциальным заказчикам в регионе Персидского залива получить более полное представление о возможностях машины.
Также интерес вызвал новейший учебно-тренировочный самолет L-15, который уже получил контракт со стороны ОАЭ, а также вариант самолета JF-17 Block 3 ВВС Пакистана. На это обратил внимание китайский эксперт Фу Цяньшао.
"Не исключено, что страны Ближнего Востока рассмотрят возможность приобретения JF-17, J-10C или даже FC-31. Обладая передовыми технологиями и достаточными производственными мощностями, мы возлагаем большие надежды на то, что Китай сможет стать основным поставщиком авиационной техники на Ближний Восток", — подчеркнул он.
В целом специалисты ожидают, что арабские страны проявят большой интерес к оружию и технике из Китая на фоне ограничений со стороны других поставщиков.
Напомним, Минобороны США опубликовало 15 секретных видео опасного поведения китайских летчиков, которые пролетали вблизи американских самолетов в международном воздушном пространстве Восточно- и Южно-Китайского морей. Как выяснилось с 2021 года подобных случаев было 180 — это больше, чем за последние 20 лет.