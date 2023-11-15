Авіаційна техніка КНР викликала інтерес у країн Близького Сходу: що показали китайці в Дубаї
Окремо фахівцями були відзначені літаки J-10C повітряних сил НВАК, пакистанський JF-17, а також безпілотний вертоліт AR-2000. Китайські військові експерти вважають, що КНР може стати основним постачальником авіаційної техніки в країни Перської затоки.
Державна корпорація авіаційної промисловості Китаю (AVIC) представила на виставці Dubai Airshow 2023 повний спектр китайської авіаційної продукції, включно з винищувачами, вертольотами, навчальними і транспортними літаками, а також безпілотниками. Про те, якими зразками китайської компанії зацікавилися гості виставки в Дубаї, розповіли 14 листопада оглядачі Global Times.
На критому стенді AVIC продемонструвала передову авіаційну техніку:
- стелс-винищувач FC-31;
- стратегічний транспортний літак Y-20;
- тактичний вертоліт Z-20
- безпілотні літальні апарати Wing Loong-X і Wing Loong-2;
- безпілотник вертикального зльоту і посадки AR-36.
У центрі стенда AVIC розмістилися повномасштабні моделі безпілотних гелікоптерів AR-2000 і AR-500W, причому AR-2000 уперше представлений на закордонній виставці.
Окремо оглядачі звернули увагу на безпілотник AR-2000. Він оснащений електрооптичною капсулою під носовою частиною, радаром морського пошуку і трьома ракетами під однією зі сторін короткого горизонтального крила.
"Це дає підстави вважати, що він призначений для дій на кораблях", — зазначили оглядачі.Важливо
У матеріалі також йдеться про показові виступи винищувачів J-10C, що входять до складу пілотажної групи Bayi ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Китайський військовий експерт Хуан Гуожі зазначив, що виступи J-10C дадуть змогу потенційним замовникам у регіоні Перської затоки отримати повніше уявлення про можливості машини.
Також інтерес викликав новітній навчально-тренувальний літак L-15, який вже отримав контракт з боку ОАЕ, а також варіант літака JF-17 Block 3 ВПС Пакистану. На це звернув увагу китайський експерт Фу Цяньшао.
"Не виключено, що країни Близького Сходу розглянуть можливість придбання JF-17, J-10C або навіть FC-31. Володіючи передовими технологіями та достатніми виробничими потужностями, ми покладаємо великі надії на те, що Китай зможе стати основним постачальником авіаційної техніки на Близький Схід", — підкреслив він.
Загалом фахівці очікують, що арабські країни проявлять неабиякий інтерес до зброї та техніки з Китаю на тлі обмежень з боку інших постачальників.
Нагадаємо, Міноборони США опублікувало 15 секретних відео небезпечної поведінки китайських льотчиків, які пролітали поблизу американських літаків у міжнародному повітряному просторі Східно- і Південнокитайського морів. Як з'ясувалося з 2021 року подібних випадків було 180 — це більше, ніж за останні 20 років.