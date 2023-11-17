Чешские волонтеры собирают средства на американский вертолет Black Hawk для ВСУ

По словам волонтеров из проекта "Подарок для Путина", они хотят приобрести многоцелевой вертолет производства США, чтобы он помог в борьбе против российских оккупантов.

Чешский волонтерский проект Darek pro Putina ("Подарок для Путина") объявил сбор средств на американский вертолет UH-60 Black Hawk для Вооруженных сил Украины. Об этом волонтеры сообщили в соцсети X (Twitter).

"Мы хотели бы купить вертолет и отправить его в Украину, чтобы он помог в борьбе с россиянами", — сообщается в посте.

Вертолет Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk (или "Черный ястреб") – американский тактический многоцелевой вертолет, которые носит имя вождя коренных американцев времен Войны 1832 года. Вертолет находится на вооружении американской армии с 1972 года и пришел на смену Bell UH-1 Iroquois.

Black Hawk предназначается для перевозки личного состава, крупногабаритных грузов и эвакуации пострадавших с поле боя. Производится он на территории штата Коннектикут.

Напомним, что США выкупили крупную партию самоходных зенитных установок Gepard для украинской армии. По данным журналистов, руководство США заплатило за эти системы 110 млн евро. Прежде это вооружение Нидерланды продали Иордании.

Также сообщалось, что на фоне потерь в Украине кремлевское руководство решило вернуть из Египта, Пакистана и Бразилии ранее проданные вертолетные двигатели. Известно, что власти Египта согласились возвратить 150 единиц, обратные поставки должны начаться в следующем месяце.