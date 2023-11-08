На фоне потерь в Украине РФ возвращает из Египта, Пакистана и Бразилии переданное вооружение, — СМИ

По данным журналистов, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси решил вернуть двигатели для российских вертолетов, ранее поставленные Москвой. Обратные поставки 150 двигателей должны начаться со следующего месяца.

Related video

Кремлевское руководство пытается договориться о частичном возврате уже поставленных систем вооружений в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия. Это необходимо, чтобы пополнить запасы оружия, израсходованные во время войны против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В апреле прошлого года делегация российских официальных лиц во время визита в Каир обратилась к президенту Абдул-Фаттаху Ас-Сиси с просьбой вернуть больше сотни двигателей для российских вертолетов, которые нужны для продолжения войны. Об этом есть данные из трех источников. Сообщается, что Ас-Сиси согласился, и обратные поставки примерно 150 двигателей должны начаться в следующем месяце.

В 2023 году РФ также пыталась выкупить двигатели для ударных и транспортных вертолетов у Пакистана, Бразилии и Беларуси.

Нидерландский проект Oryx, который отслеживает данные о потерях российской техники, отмечает, что ВС РФ потеряли 132 вертолетов. Из них 102 были уничтожены, 28 повреждены, и еще два Силам обороны удалось захватить.

Напомним, что в последние месяцы РФ несет беспрецедентные потери по части систем ПВО: потенциал для защиты неба сокращается, отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Также сообщалось, что в ВСУ назвали потери российских войск на основных направлениях фронта.