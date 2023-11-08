Минус 230 установок ПВО. Как Россия лишается своего потенциала в защите неба

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Плановое уничтожение российской ПВО: хрупкий баланс нарушен.

Когда в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ публикуются данные о потерях российских оккупационных войск (РОВ), многие в первую очередь обращают внимание на количество уничтоженных оккупантов, танков, артиллерии, оставляя без внимания не менее важные позиции. И одной из таковых является ПВО, потери которой сложно быстро компенсировать, а производство нового — это неспешный и длительный процесс.

На этой неделе Минобороны Великобритании в очередном разведывательном обзоре по ситуации в Украине отметило, что потери ЗРК большого радиуса действия (С-400/С-300) вынудят РОВ перебрасывать такие комплексы с других локаций, тем самым ослабляя защиту там.

Например, стало известно об уничтожении трех пусковых ЗРК С-400 в Луганской области, поступали сообщения о потерях РОВ во временно оккупированном Крыму, а 3 ноября было опубликовано документальное подтверждение уничтожения российского КП 5Н63С комплекса С-300ПС в Запорожской области.

РОВ и вправду несут серьезные потери в ПВО большого радиуса действия, с учетом того, что эти комплексы не размещаются вблизи линии боестолкновений, а зачастую в тыловой зоне и даже глубоком тылу, если говорить о, например, ЗРК С-400. Но не совсем верно уделять внимание исключительно этому эшелону, игнорируя комплексы малого и среднего радиуса действия.

Например, именно комплексы малого и среднего радиуса действия обеспечивают перехват не только таких воздушных объектов, как авиация или ракеты, но и малогабаритных, противодействовать которым С-300 и С-400 не могут. Именно комплексы МРД и СРД защищают С-300 и С-400 от ударов БПЛА, осуществляя функцию прикрытия.

Но как мы видим, в последнее время это им не особо удается. Интересно, почему?

Потери российской ПВО.

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За время полномасштабного вторжения в Украину известно о 566 случаях уничтожения, повреждения и затрофея российских средств ПВО.

С начала наступления сил обороны Украины в июне, за 5 месяцев было уничтожено 230 средств ПВО РОВ. В июне, а затем в июле были установлены месячные рекорды по уничтожению ПВО.

Цифры впечатляющие, но о чем они говорят?

Так, например, если рассматривать только верифицированные данные, то есть, потери подтвержденные фото и видео, то российские оккупанты потеряли 41 ЗРК "Тор-М1/2", являющийся одним из наиболее эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия на вооружении РОВ. Если говорить не о верифицированных данных, то потери модификаций ЗРК "Тор" превысили 60 единиц!

Аналогично с ЗРПК "Панцирь-С1", верифицированные потери которых составляют 20 единиц, при не верифицированных – более 40 комплексов.

По такой схеме потери ЗРК "Бук-М1/2/3" составили 48/70, ЗРК "Стрела-10" 34/60, ЗРК "Оса" 15/40 и т.д.

Все эти комплексы МРД и СРД должны не просто прикрывать передовые подразделения РОВ вдоль ЛБС, но и создавать эшелоны вглубь временно оккупированных территорий, обеспечивать прикрытие комплексам большого радиуса действия. Но их с каждым днем становится все меньше и меньше, что отчетливо было видно по прорывам некими летательными аппаратами воздушного пространства самой России и Москвы в частности.

Но самый яркий пример – это уничтожение комплекса С-400 "Триумф" на мысе Тарханкут в августе этого года. Ведь вся суть была даже не в том, что был уничтожен настолько дорогой и самый распиаренный комплекс, да еще в Крыму! Вся суть была в том, что этот процесс снимал беспилотник, который россияне не могли ни заметить, ни сбить. А все потому, что комплексов, предназначенных для этого, поблизости не было.

Дефицит…

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